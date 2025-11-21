Der German Renewables Award 2025 stand im Zeichen der Wärmewende: von leistungsfähigen Wärmenetzen bis zur Nutzung von Abwasser als Energiequelle. In Hamburg wurden sieben Innovationen und Persönlichkeiten der Energiewende ausgezeichnet. Fokus auf WärmewendeMehr als 60 Bewerbungen in fünf Kategorien lagen den Jurys des 14. German Renewables Award vor. Die Verleihung fand am 20. November in Hamburg statt. Technologische Lösungen für klimaneutrale Wärme spielten dabei eine zentrale Rolle.Jan Rispens, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.