Die Aktie schoss erst hoch, drehte dann aber abrupt ins Minus. Während Nvidias Wert binnen Stunden um hunderte Milliarden schwankte, nutzte Cathie Wood den Moment für ihren ersten Zukauf seit Monaten.Starinvestorin Cathie Wood hat erstmals seit Monaten wieder bei Nvidia zugegriffen. Ihr Flaggschiff-ETF ARK Innovation kaufte am Donnerstag 93.374 Nvidia-Aktien - der erste Zukauf seit dem 4. August, wie die täglichen Handelsdaten von ARK Invest zeigen. Der Schritt erfolgte unmittelbar nach Nvidias Quartalszahlen, die über den Erwartungen lagen und den Kurs zunächst um mehr als fünf Prozent nach oben trieben. Im späteren Handel drehte die Aktie jedoch ins Minus und schloss 3,15 Prozent tiefer …