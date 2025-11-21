Heliostar mit Rekordproduktion und Wachstumsschub

Anzeige / Werbung

Heliostar meldet deutliche Fortschritte bei Produktion, Erlösen und Projektentwicklung. Das Management hebt insbesondere die gestiegene Goldproduktion, das hohe operative Einkommen und die starke Finanzlage hervor, die laut Unternehmen weiteres Wachstum ermöglichen sollen.

Rekordproduktion und Finanzstärke

Heliostar erklärte, im dritten Quartal eine Goldproduktion von 8.949 Unzen erzielt zu haben. Die erzeugten 9.165 Goldäquivalent-Unzen stammten überwiegend aus dem sogenannten Junkyard Stockpile der La Colorada-Mine. Nach Unternehmensangaben belief sich der Verkauf auf 7.709 Goldäquivalent-Unzen. Das Management gab an, dass die Kombination aus Produktionsniveau und hohen Metallpreisen zu einem operativen Einkommen von 14,2 Mio. US-Dollar geführt habe.



Nach Abzug von 6,4 Mio. US-Dollar für Explorationsaufwendungen habe ein Nettogewinn von 1,3 Mio. US-Dollar bestanden. Die liquiden Mittel bezifferte das Unternehmen auf 34,6 Mio. US-Dollar bei einem Working Capital von 46,7 Mio. US-Dollar und ohne Schulden. Laut Management ermögliche diese Ausgangslage Investitionen aus eigener Kraft.