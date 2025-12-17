Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 17.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch - und er hat gerade erst begonnen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2QEX9 | ISIN: CA42328Y1025 | Ticker-Symbol: RGG1
Tradegate
17.12.25 | 11:35
1,775 Euro
+4,72 % +0,080
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
HELIOSTAR METALS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HELIOSTAR METALS LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,6401,76514:36
1,7351,76512:41
axinocapital.de
17.12.2025 14:22 Uhr
128 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Analysten sehen in Cerro del Gallo den zweiten Wachstumsmotor von Heliostar

Anzeige / Werbung

Heliostar Metals hat mit der aktualisierten Wirtschaftlichkeitsstudie für das Gold-Silber-Kupfer-Projekt Cerro del Gallo einen bedeutenden Fortschritt gemeldet. Die darin vorgestellten Daten seien nach Einschätzung der Analysten von 3L Capital ein Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zu einem mittelgroßen Goldproduzenten. Besonders hervorgehoben wird das Potenzial zur Erweiterung der Ressourcenbasis und die solide Kapitalrendite auch unter konservativen Marktannahmen.

Heliostar Metals hat mit der aktualisierten Wirtschaftlichkeitsstudie für das Gold-Silber-Kupfer-Projekt Cerro del Gallo einen bedeutenden Fortschritt gemeldet. Die darin vorgestellten Daten seien nach Einschätzung der Analysten von 3L Capital ein Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zu einem mittelgroßen Goldproduzenten. Besonders hervorgehoben wird das Potenzial zur Erweiterung der Ressourcenbasis und die solide Kapitalrendite auch unter konservativen Marktannahmen.

Neue Bewertung mit klarer Signalwirkung

Am 11. Dezember 2025 hatt Heliostar Metals die neue Pre-Feasibility-Studie (PFS) für Cerro del Gallo vorgelegt. Diese stütze sich erstmals auf ein vollständiges, NI 43-101-konformes Ressourcen- und Reservenmodell. Laut Analyst Steven Therrien, P.Geo, von 3L Capital, stärke die Studie das Vertrauen in das Projekt als logischen nächsten Entwicklungsschritt nach Ana Paula. Er habe das Potenzial zur Ressourcenerweiterung sowie den Wandel der historischen Daten in offizielle Reserven als strategisch bedeutend eingeordnet.

Die Studie weise bei einem angenommenen Goldpreis von 2.300 US-Dollar pro Unze einen Nettobarwert (NPV) nach Steuern von 424 Millionen US-Dollar aus. Die interne Kapitalrendite (IRR) liege bei 33,1 %, mit einem Rückfluss der Investitionen innerhalb von 2,3 Jahren. Im Spot-Szenario mit 3.900 US-Dollar Goldpreis erhöhe sich der NPV auf 972 Millionen US-Dollar bei einer IRR von 59,3%. Analysten führten die Verbesserung gegenüber der inflationsbereinigten 2020er Studie auf eine optimierte Förderstrategie zurück, bei der die Produktion in den ersten fünf Jahren auf 94.000 AuEq-Unzen pro Jahr gesteigert werden solle.

Ressourcenwachstum als Basis für Produktionsausbau

Der durchschnittliche Jahresausstoß während der 15,3-jährigen Lebensdauer des Projekts werde in der Studie mit 85.700 Goldäquivalent-Unzen (AuEq) angegeben. Die Gesamtausbeute solle bei 1,31 Millionen AuEq liegen. Analysten hoben hervor, dass das Projekt durch das niedrige Verhältnis von Abraum zu Erz (0,3:1) sowie die bestehende Infrastruktur effizient erschließbar sei. Die Ressourcen seien nunmehr um 20% auf 5,3 Millionen AuEq gesteigert worden. Die Reserven blieben mit 2,3 Millionen AuEq weitgehend konstant.

Vergleich der AuEq-Produktion laut PFS 2025 und 2020.

Analysten bewerten PFS als robust

Obwohl die Baukosten im Vergleich zur Vorstudie auf 195,3 Millionen US-Dollar gestiegen seien, hätten die Analysten betont, dass das Projekt selbst unter moderaten Goldpreisannahmen wirtschaftlich attraktiv bleibe. Die All-in Sustaining Costs (AISC) seien mit 1.390 US-Dollar pro Unze kalkuliert worden. Der Free Cashflow werde bei einem Goldpreis von 2.300 US-Dollar auf durchschnittlich 47,6 Millionen US-Dollar jährlich geschätzt, mit einem zusätzlichen Steigerungspotenzial auf über 100 Millionen US-Dollar bei höheren Preisen.

Durch die Integration von Cerro del Gallo erhöhe sich Heliostars gesamte Reservenbasis auf 2,8 Millionen AuEq, was künftig 77% der Reserven und 42% der Goldressourcen des Unternehmens ausmachen werde. Die Analysten verwiesen auf eine "materielle Neugewichtung" des Portfolios zugunsten des Projekts, das nach ihrer Einschätzung künftig als zweite tragende Säule neben Ana Paula fungieren könne.

Bewertung und Potenzial laut Analystenschätzung

Auf Basis eines langfristigen Goldpreises von 3.000 US-Dollar je Unze beziffern die Analysten den inneren Wert (NAV5%) von Heliostar auf 2,23 Milliarden CAD oder 7,43 CAD pro Aktie. Im Spot-Szenario mit einem Preis von 3.500 US-Dollar pro Unze ergebe sich ein NAV von 2,87 Milliarden CAD (9,55 CAD je Aktie). Bei einer Angleichung an das Bewertungsniveau vergleichbarer Goldproduzenten (P/NAV 0,65x) könne der Aktienkurs theoretisch um bis zu 137% steigen. Laut Analysten sei insbesondere das Erweiterungspotenzial noch nicht ausgeschöpft. Durch die Anpassung bestehender Grundstücksgrenzen könnten zusätzliche Reserven erschlossen werden. Rund 148 Millionen Tonnen an gemessenen und angezeigten Ressourcen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,3 g/t Gold könnten ohne zusätzliche Bohrungen in Reserven überführt werden. Diese Möglichkeit werde von 3L Capital als attraktiver Hebel für künftige Produktionssteigerungen beschrieben.

NAV-Modell zeigt Analystenbewertung für Cerro del Gallo und Gesamtportfolio.

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen beruhen auf der unabhängigen Analyse von 3L Capital, wie sie in öffentlich zugänglichen Research-Dokumenten dargestellt wurde. Es handelt sich ausdrücklich um Einschätzungen und Bewertungen Dritter. AXINO Capital übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Angaben. Die genannten Meinungen und Prognosen stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar, sondern spiegeln ausschließlich die Sichtweise der genannten Analysten wider. Investitionsentscheidungen sollten stets auf Basis individueller Recherchen und in Absprache mit einem qualifizierten Finanzberater getroffen werden.

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA42328Y1025

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.