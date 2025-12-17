Analysten sehen in Cerro del Gallo den zweiten Wachstumsmotor von Heliostar

Anzeige / Werbung

Heliostar Metals hat mit der aktualisierten Wirtschaftlichkeitsstudie für das Gold-Silber-Kupfer-Projekt Cerro del Gallo einen bedeutenden Fortschritt gemeldet. Die darin vorgestellten Daten seien nach Einschätzung der Analysten von 3L Capital ein Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zu einem mittelgroßen Goldproduzenten. Besonders hervorgehoben wird das Potenzial zur Erweiterung der Ressourcenbasis und die solide Kapitalrendite auch unter konservativen Marktannahmen.

Heliostar Metals hat mit der aktualisierten Wirtschaftlichkeitsstudie für das Gold-Silber-Kupfer-Projekt Cerro del Gallo einen bedeutenden Fortschritt gemeldet. Die darin vorgestellten Daten seien nach Einschätzung der Analysten von 3L Capital ein Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zu einem mittelgroßen Goldproduzenten. Besonders hervorgehoben wird das Potenzial zur Erweiterung der Ressourcenbasis und die solide Kapitalrendite auch unter konservativen Marktannahmen.

Neue Bewertung mit klarer Signalwirkung

Am 11. Dezember 2025 hatt Heliostar Metals die neue Pre-Feasibility-Studie (PFS) für Cerro del Gallo vorgelegt. Diese stütze sich erstmals auf ein vollständiges, NI 43-101-konformes Ressourcen- und Reservenmodell. Laut Analyst Steven Therrien, P.Geo, von 3L Capital, stärke die Studie das Vertrauen in das Projekt als logischen nächsten Entwicklungsschritt nach Ana Paula. Er habe das Potenzial zur Ressourcenerweiterung sowie den Wandel der historischen Daten in offizielle Reserven als strategisch bedeutend eingeordnet.



Die Studie weise bei einem angenommenen Goldpreis von 2.300 US-Dollar pro Unze einen Nettobarwert (NPV) nach Steuern von 424 Millionen US-Dollar aus. Die interne Kapitalrendite (IRR) liege bei 33,1 %, mit einem Rückfluss der Investitionen innerhalb von 2,3 Jahren. Im Spot-Szenario mit 3.900 US-Dollar Goldpreis erhöhe sich der NPV auf 972 Millionen US-Dollar bei einer IRR von 59,3%. Analysten führten die Verbesserung gegenüber der inflationsbereinigten 2020er Studie auf eine optimierte Förderstrategie zurück, bei der die Produktion in den ersten fünf Jahren auf 94.000 AuEq-Unzen pro Jahr gesteigert werden solle.

Ressourcenwachstum als Basis für Produktionsausbau

Der durchschnittliche Jahresausstoß während der 15,3-jährigen Lebensdauer des Projekts werde in der Studie mit 85.700 Goldäquivalent-Unzen (AuEq) angegeben. Die Gesamtausbeute solle bei 1,31 Millionen AuEq liegen. Analysten hoben hervor, dass das Projekt durch das niedrige Verhältnis von Abraum zu Erz (0,3:1) sowie die bestehende Infrastruktur effizient erschließbar sei. Die Ressourcen seien nunmehr um 20% auf 5,3 Millionen AuEq gesteigert worden. Die Reserven blieben mit 2,3 Millionen AuEq weitgehend konstant.