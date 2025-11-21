Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG ISIN: DE0007448508 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.11.2025 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Christoph Hoffmann

Q3: Dynamische Geschäftsentwicklung übertrifft die Erwartungen



Die IVU Traffic Technologies AG hat kürzlich die Q3-Zahlen berichtet und konnte dabei umsatz- und ergebnisseitig unsere Erwartungen übertreffen.



Starkes Umsatzwachstum fortgesetzt: Im dritten Quartal konnte das Umsatzwachstum mit +20,7% auf 37,7 Mio. EUR von einem bereits hohen Niveau aus (Q1/25: +14,8% yoy; Q2/25: 18,8% yoy) weiter beschleunigt werden. Getrieben wurde das Wachstum erneut von dem Wartungs- und Hostinggeschäft. Auf 9-Monatssicht trug dieser Geschäftstyp 11PP des gesamten Umsatzwachstums von 18,3% yoy bei und dürfte in diesem Zeitraum bereits einen Umsatzanteil von über 50% haben, der jedoch u.E. aufgrund der geringeren Saisonalität dieses Geschäftstyps auf Jahressicht geringer ausfallen dürfte.



Deutlicher Ergebnissprung in Q3: Das EBIT lag in Q3 bei 5,5 Mio. EUR (+48,9% yoy) und summiert sich nach 9M auf 6,5 Mio. EUR (+65,2% yoy). Aufgrund der überwiegend stabilen Kostenbasis könnte eine mögliche unterjährige Verschiebung von Q4-Umsätzen in das dritte Quartal zu dem deutlichen Sprung des Quartalsgewinns beigetragen haben, weshalb für die Beurteilung der Profitabilität die Ganzjahreszahlen entscheidend sind. Die fortgesetzte Kostendisziplin ist hingegen bereits sichtbar. So stieg der Personalaufwand unterproportional zum Umsatz um +9,3% in den ersten neun Monaten (Q3/25: 8,5% yoy) und dürfte überwiegend auf Neueinstellungen aus dem Vorjahr zurückzuführen sein. Dabei stieg die durchschnittliche Mitarbeiterzahl um 4,7% yoy, während die Personalanzahl zum 30.09. nur um 1,1% zunahm.



Übertreffen der Guidance visibel: Zum Erreichen der Guidance benötigt das Unternehmen nun nur noch Erlöse von über 38,3 Mio. EUR (-19,6% yoy) sowie ein Q4-EBIT von 11,5 Mio. EUR (-10,9% yoy), die somit jeweils deutlich unter dem Vorjahreswert liegen könnten. Modellseitig bilden wir die starke Entwicklung der ersten drei Quartale trotz leichter Prognoseerhöhung nicht vollständig ab. Aufgrund eines möglichen Abschwächens der Saisonalität, u.a. durch das regelmäßigere Wartungs- und Hostinggeschäft, erwarten wir eine vergleichbare Dynamik zu 2024 (Umsatz: 9M/24: +13,6% yoy; Q4/24: +1,9% yoy). Mit einem Q4 auf Vorjahresniveau prognostizieren wir dabei starke FY-Zahlen mit einem Umsatz von 149,7 Mio. EUR (MONe 2025) und einem EBIT i.H.v. 18,9 Mio. EUR (MONe 2025).



Fazit: IVU konnte die ersten neun Monate sehr erfolgreich abschließen. Wir gehen für das Gesamtjahr von einem Übertreffen der Guidance aus. Bei einem Multiple von 16,7x EV/EBIT (2025e) sehen wir die Aktie des Qualitätsunternehmens weiterhin als attraktiv bewertet an und bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v. 25,00 EUR.







