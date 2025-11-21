Anzeige
Mehr »
Freitag, 21.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
ActiveVoices: Warum Investoren hinschauen - und welches Telekom-Upside denkbar ist
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 744850 | ISIN: DE0007448508 | Ticker-Symbol: IVU
Xetra
21.11.25 | 15:13
20,400 Euro
+1,49 % +0,300
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
20,30020,50015:41
20,30020,40015:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG20,400+1,49 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.