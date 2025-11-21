Diese Aktien sind aktuell zu günstig, sagt die Ratingagentur Morningstar, und rät bei den zyklischen Titeln zu einem antizyklischen Einstieg. Teilweise gibt es für Anleger die Chance Papiere deutlich unter ihrem fairen Wert zu kaufen. Aktien aus dem Bereich des zyklischen Konsums haben seit Jahresanfang eine krasse Underperformance geliefert. Die Hintergründe scheinen offensichtlich, da die geopolitische Unsicherheit die Unternehmen aus der Branche ...

