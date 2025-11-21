Eine wichtige Meldung für K+S: Der MDAX-Konzern und der Landesverband Hessen des BUND haben nun einen Vergleich geschlossen. So nimmt der Umweltverband seinen Eilantrag im Klageverfahren zur Haldenerweiterung in Hattorf zurück. Im Gegenzug muss K+S Zugeständnisse machen. Immerhin herrscht damit vorerst Planungssicherheit.Der Meldung zufolge verpflichtet sich der Düngemittel- und Salzproduzent, die Bestandshalde mit einer Dichtschicht von neu aufzuschüttenden Bereichen abzutrennen. Damit wendet K+S ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär