Eine wichtige Meldung für K+S: Der MDAX-Konzern und der Landesverband Hessen des BUND haben nun einen Vergleich geschlossen. So nimmt der Umweltverband seinen Eilantrag im Klageverfahren zur Haldenerweiterung in Hattorf zurück. Im Gegenzug muss K+S Zugeständnisse machen. Immerhin herrscht damit vorerst Planungssicherheit.Der Meldung zufolge verpflichtet sich der Düngemittel- und Salzproduzent, die Bestandshalde mit einer Dichtschicht von neu aufzuschüttenden Bereichen abzutrennen. Damit wendet K+S ...

