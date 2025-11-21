Nach der missglückten Erholung am Donnerstag könnten die US-Börsen am Freitag einen erneuten Versuch wagen. Gut eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,6 Prozent höher auf 46.036 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG ähnlich im Plus bei 24.210 Punkten. Auf Wochensicht zeichnen sich damit aber Abschläge von 2,4 und 3,2 Prozent ab Es könnten die höchsten Abschläge seit Anfang April werden, als US-Präsident Donald Trump die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
