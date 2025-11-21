BMW hat zuletzt das Vertrauen der Investoren zurückgewonnen. Die Zahlen für das dritte Quartal waren solide, die Marge im wichtigen Autosegment leicht über den Erwartungen. Die DZ Bank empfiehlt die Aktie zum Kauf.Im dritten Quartal kletterte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern von BMW gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 2,26 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor hatte eine Auslieferungssperre wegen Problemen mit einem Bremssystem die Zahlen deutlich belastet. Die am Finanzmarkt viel beachtete ...

