Nachdem die autonomen Shuttles des Unternehmens in Las Vegas bereits seit September regulär unterwegs sind, geht Zoox jetzt auch in der kalifornischen Tech-Metropole an den Start. Los geht es mit kostenlosen Fahrten für registrierte "Explorer". Zoox hat in San Francisco seinen Robotaxi-Dienst in San Francisco gestartet. Dass die Amazon-Tochter ihr Angebot in der "Golden City' ausrollt, ist wenig verwunderlich. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt ...

