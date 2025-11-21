Schwere Sehschäden nach der nach der Anwendung des Abnehmmedikaments Wegovy beziehungsweise des Diabetesmedikaments Ozempic? Vier Betroffene haben in Dänemark vom Staat nun eine Entschädigung bekommen. In Summe erhalten die Patienten, die die beliebten Appetitzügler von Novo Nordisk eingenommen haben, ungerechnet etwa 107.000 Euro.Die Patienten haben die Augenkrankheit NAION (nicht-arteriitische anteriore ischämische Optikusneuropathie) entwickelt, die eine starke, meist permanente Sehverschlechterung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
