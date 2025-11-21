Alphabet: Ritterschlag von Buffett
© 2025 Der Aktionär TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|260,35
|260,40
|17:07
|259,95
|260,05
|17:07
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:57
|Google's AI is eating your email by default. Here's how to shut its mouth
|16:48
|OpenAI's Sam Altman mulls 'temporary economic headwinds' from Google's AI progress: report
|16:29
|Google Launches New A.I. Image Generator
|16:27
|Tech-Riesen im Aufwind: Alphabet-Aktie steigt: Neues Vertrauen durch Fed-Zinssenkungs-Hoffnung
|Die US-Aktienmärkte zeigen sich am Freitag leicht erholt und machen einen Teil der Vortagesverluste wett. Die großen Tech-Konzerne, insbesondere Alphabet Inc., profitieren von neu belebten Spekulationen...
► Artikel lesen
|16:26
|OpenAI unter Druck: Neues KI-Modell "Shallotpeat" soll Googles Vorsprung aufholen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|17:01
|Warren Buffett Sold $3.2 Billion of Apple and Piled $4.3 Billion Into This Hot Artificial Intelligence (AI) Stock
|15:51
|Alphabet: Ritterschlag von Buffett
|Alphabet: Ritterschlag von Buffet
► Artikel lesen
|15:46
|BERKSHIRE HATHAWAY INC - 8-K, Current Report
|13:51
|Börsenpunk: Nvidia mit Hammer-Quartal, aber... Alphabet-Aktie erhält Buffett-Boost
|Die Märkte erleben eine turbulente Woche. Eines der großen Highlights ist sicherlich die Bilanz von Nvidia. Der KI-Gigant hat die Erwartungen der Märkte mal wieder pulverisiert. Auch der Börsenpunk...
► Artikel lesen
|12:21
|Wie sehen Sie Buffetts Einstieg bei Alphabet? Müssen Anleger schwache US-Daten fürchten? Sind Solar-Aktien einen Blick wert?
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALPHABET INC CL A
|260,10
|+3,54 %
|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
|438,20
|+0,65 %