Die Preise für Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf Schulden des Technologiekonzerns Oracle sind in den letzten Wochen massiv angestiegen. Oracle entwickelt sich damit zum wichtigsten Barometer des Kreditmarktes für das Risiko eines Platzens der KI-Blase. Der Anstieg des Preises für diese Versicherungen, der sich in wenigen Monaten verdreifacht hat, signalisiert die wachsende Angst der Anleger vor einem Zahlungsausfall, ...

