DJ S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft legt im November zu

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im November belebt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,8 von 54,6 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 51,9 von 52,5 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 52,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 55,0 von 54,8 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 54,5 gelautet.

"Die Flash-PMI-Daten deuten auf eine relativ lebhafte US-Wirtschaft im November hin und signalisieren ein annualisiertes BIP-Wachstum von etwa 2,5 Prozent im bisherigen Verlauf des vierten Quartals. Auch der Aufschwung scheint derzeit auch ermutigend breit angelegt zu sein...", sagte Chefökonom Chris Williamson.

November 21, 2025

