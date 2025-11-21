Star-Investorin Cathie Wood hat nach Monaten wieder bei der Aktie von Nvidia zugeschlagen. Darum kauft die Fondsmanager ausgerechnet jetzt beim Chipdesigner zu, und so könnte es mit den Papieren weitergehen. Cathie Wood hat in dieser Woche bereits den Dip bei Krypto-Aktien genutzt (mehr dazu in diesem Beitrag). Doch nachdem nun auch der Chipdesigner Nvidia massiv unter Druck geraten ist, hat die Fondsmanagerin nun auch hier zugeschlagen. Cathie Wood ...

