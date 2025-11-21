ETF Analyse der Woche | UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc

? UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc WKN: A1C79N - IEIE00B53H0131 - Kürzel: UIQK

? Drei Key Takeaways

Neutrale Prognose Der UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc zeigt weder im Wochen- noch im Tageschart klare Kaufsignale. Beide Zeitebenen bleiben technisch neutral.

Unterdurchschnittliche Performance Trotz breiter Rohstoffdiversifikation und innovativer Constant-Maturity-Strategie konnte der ETF langfristig nur mäßige Ergebnisse erzielen.

Kritische Unterstützungszonen Ein Rückfall unter SMA200 und SMA50 könnte zu erneuter Schwäche führen, während erst ein bestätigter Ausbruch über die SMA50 nachhaltige Aufwärtschancen eröffnet.

1. Strategie des UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc

Der ETF repliziert synthetisch den UBS CMCI Index, der Zugang zu folgenden Rohstoffgruppen bietet:

Energie

Agrarrohstoffe

Industriemetalle

Edelmetalle

Lebendvieh

Im Gegensatz zu traditionellen Rohstoffindizes, die überwiegend in kurzfristige Futures investieren, verteilt der UBS Constant Maturity Commodity Index seine Positionen über die gesamte Laufzeitenstruktur. Diese Strategie ermöglicht:

ein stetigeres Rohstoff-Exposure ,

reduzierte Auswirkungen des monatlichen "Rollens",

potenziell geringere negative Rollrenditen.

Damit eignet sich der ETF vor allem für Anleger, die ein langfristig diversifiziertes Rohstoffinvestment suchen.

2. Chartanalyse - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc Prognose

?? 2.1 Wochenchart - Technische Einschätzung

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Seit Mitte 2022 bewegt sich der ETF in einer breiten Seitwärtsphase. Erholungen wurden regelmäßig abverkauft, während Rücksetzer schnell Käufer fanden. Seit April 2025 schiebt sich der ETF an der SMA200 (95,63 EUR) langsam nach oben. Die SMA200 fungiert zuverlässig als Unterstützung, während die SMA50 (96,78 EUR) bislang als Widerstand agierte...

