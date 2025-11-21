Washtec steigert seine Marge deutlich und liefert starke Zahlen. Warburg Research sieht das Effizienzprogramm und das Chemiegeschäft als zentrale Treiber und hebt das Kursziel an. Der Weg zu zwölf Prozent Marge wirke realistischer denn je. Washtec hat nach einem starken dritten Quartal seinen zweite virtuelle Capital Markets Day abgehalten und den Fokus auf Kostensenkungen sowie das europäische Chemiegeschäft gelegt. Analyst Stefan Augustin von Warburg Research sieht das Unternehmen klar auf Kurs, sein EBIT-Margenziel von ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.