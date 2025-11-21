Washtec steigert seine Marge deutlich und liefert starke Zahlen. Warburg Research sieht das Effizienzprogramm und das Chemiegeschäft als zentrale Treiber und hebt das Kursziel an. Der Weg zu zwölf Prozent Marge wirke realistischer denn je. Washtec hat nach einem starken dritten Quartal seinen zweite virtuelle Capital Markets Day abgehalten und den Fokus auf Kostensenkungen sowie das europäische Chemiegeschäft gelegt. Analyst Stefan Augustin von Warburg Research sieht das Unternehmen klar auf Kurs, sein EBIT-Margenziel von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
