Ganz normal ist es - noch - nicht, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten Ladestationen für deren Elektrofahrzeuge zur Verfügung stellen. Doch inzwischen gibt es auch Kommunen, die damit in der Konkurrenz um Fachkräfte Punkte sammeln wollen. 2024 hat die Stadt Verl an mehreren Standorten insgesamt 16 Ladestationen installieren lassen. Öffentlich sind sie nicht, sondern ausschließlich Dienstfahrzeugen und auch privaten E-Autos der städtischen Mitarbeiter:innen vorbehalten. Bürgermeister Robin ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.