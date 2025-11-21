DJ PTA-DD: B+S Banksysteme AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
B+S Banksysteme AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta000/21.11.2025/16:34 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Dr. Johann Bertl 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name B+S Banksysteme AG b) LEI 5299007PZPBNXDDWHC04 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE0001262152 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 2,21 EUR 221.000,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 2,21 EUR 221.000,00 EUR e) Datum des Geschäfts 21.11.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
Aussender: B+S Banksysteme AG Elsenheimerstraße 57 80687 München Deutschland Ansprechpartner: Simon Berger Tel.: +49 89 74 119 E-Mail: ir@bs-ag.com Website: www.bs-ag.com ISIN(s): DE0001262152 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate
