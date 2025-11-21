In Neuss-Holzheim entsteht ein Solarpark mit 17,5 Megawatt Leistung und integriertem Batteriespeicher. Die Entwicklerin Renergo Projekt GmbH hat das Vorhaben nach zwei Jahren Planung baureif gemacht und an eine langfristige Betreiberin übergeben. Das kombinierte Kraftwerk soll Erträge stabilisieren und künftig erneuerbaren Strom bedarfsgerecht einspeisen. Solarpark mit Batteriespeicher in Neuss geplantAuf 16 Hektar Fläche baut die neue Betreiberin im Stadtteil Holzheim ein Photovoltaikkraftwerk ...

