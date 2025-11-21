BRUKINSA zeigt nun eine erstklassige anhaltende Wirksamkeit und langfristigen Nutzen mit einem günstigen Sicherheitsprofil über mehr als sechs Jahre Follow-up-Daten bei therapienaiven und R/R-CLL-Patienten

Erste Ergebnisse aus der Phase-1/2-Studie zur Monotherapie mit Sonrotoclax werden eine bemerkenswerte Geschwindigkeit und Tiefe der klinischen Reaktionen bei Patienten mit R/R-MCL, einer seltenen, aggressiven Krebsart, zeigen

Neue Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten werden die Vorteile des potenziell ersten BTK-Degraders seiner Klasse, BGB-16673, bei Patienten mit verschiedenen hämatologischen Malignomen hervorheben

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, treibt seine Vision voran, das weltweit führende Onkologieunternehmen zu werden, und präsentiert umfangreiche neue Daten aus seinem differenzierten Hämatologie-Portfolio auf der 67. Jahrestagung und Ausstellung der American Society of Hematology (ASH) vom 6. bis 9. Dezember in Orlando, Florida. Fast 50 Abstracts wurden angenommen, darunter sechs mündliche Präsentationen, in denen die drei transformativen zugelassenen und in der Erprobung befindlichen Hämatologie-Produkte des Unternehmens vorgestellt werden der BTK-Inhibitor BRUKINSA (Zanubrutinib), der BCL2-Inhibitor Sonrotoclax und der BTK-Degrader BGB-16673.

Zu den wichtigsten Präsentationen gehören:

SEQUOIA: BRUKINSA zeigte eine anhaltende Gesamtüberlebensrate (84 %; 88 nach COVID-Anpassung) und eine bahnbrechende Überlegenheit hinsichtlich des progressionsfreien Überlebens (PFS) gegenüber Bendamustin Rituximab mit einem geschätzten PFS von 74 nach 6 Jahren bei zuvor unbehandelter chronischer lymphatischer Leukämie oder kleinem lymphozytischem Lymphom (CLL/SLL) (Posterpräsentation: 2129).

zeigte eine anhaltende Gesamtüberlebensrate (84 %; 88 nach COVID-Anpassung) und eine bahnbrechende Überlegenheit hinsichtlich des progressionsfreien Überlebens (PFS) gegenüber Bendamustin Rituximab mit einem geschätzten PFS von 74 nach 6 Jahren bei zuvor unbehandelter chronischer lymphatischer Leukämie oder kleinem lymphozytischem Lymphom (CLL/SLL) (Posterpräsentation: 2129). ALPINE: Post-hoc-Analyse aus einer Phase-3-Studie zu BRUKINSA im Vergleich zu Ibrutinib bei Patienten mit rezidivierter/refraktärer (R/R) CLL/SLL unter Verwendung von longitudinalen patientenberichteten Ergebnissen (PRO) (mündliche Präsentation: 711)

Post-hoc-Analyse aus einer Phase-3-Studie zu im Vergleich zu Ibrutinib bei Patienten mit rezidivierter/refraktärer (R/R) CLL/SLL unter Verwendung von longitudinalen patientenberichteten Ergebnissen (PRO) (mündliche Präsentation: 711) BGB-11417-201: Phase-1/2-Studie zu Sonrotoclax bei Patienten mit R/R-Mantelzelllymphom (MCL), die zuvor mit einem BTK-Inhibitor behandelt wurden (Mündliche Präsentation: 663)

Phase-1/2-Studie zu bei Patienten mit R/R-Mantelzelllymphom (MCL), die zuvor mit einem BTK-Inhibitor behandelt wurden (Mündliche Präsentation: 663) BGB-11417-101: Aktualisierte Ergebnisse zur Sicherheit und Wirksamkeit, einschließlich Daten zur nicht nachweisbaren minimalen Resterkrankung (uMRD), aus der laufenden Phase-1/1b-Studie zu Sonrotoclax plus BRUKINSA bei therapienaiven Patienten mit CLL/SLL (Posterpräsentation: 3891)

Aktualisierte Ergebnisse zur Sicherheit und Wirksamkeit, einschließlich Daten zur nicht nachweisbaren minimalen Resterkrankung (uMRD), aus der laufenden Phase-1/1b-Studie zu bei therapienaiven Patienten mit CLL/SLL (Posterpräsentation: 3891) CaDAnCe-101: Aktualisierte Wirksamkeits- und Sicherheitsergebnisse zu BGB-16673 bei Patienten mit R/R CLL/SLL und R/R Waldenström-Makroglobulinämie (WM) (mündliche Präsentation: 85; Posterpräsentation: 3583)

"Unsere Daten auf der ASH 2025 legen die Messlatte für die Erwartungen von Patienten und Ärzten hinsichtlich der Möglichkeiten höher. Unsere Langzeitdaten stärken das Vertrauen in die Dauer des Ansprechens bei CLL-Behandlungsentscheidungen", sagte Dr. Lai Wang, Global Head of R&D bei BeOne. "Die Sechsjahresdaten aus der SEQUOIA-Studie und die Langzeit-Erweiterungsdaten von Patienten, die ursprünglich in die ALPINE-Studie aufgenommen wurden, bestätigen die Rolle von BRUKINSA als Rückgrat der CLL-Therapie. Unsere drei innovativen B-Zell-Behandlungsmodalitäten BTK-Hemmung, BCL2-Hemmung und BTK-Abbau haben das Potenzial, Optionen voranzubringen, die sich mit den Bedürfnissen der Patienten in allen Stadien der Erkrankung weiterentwickeln."

Weitere Höhepunkte sind:

Auf der Tagung werden auch bisher unveröffentlichte klinische Daten aus der aufstrebenden Pipeline von BeOne vorgestellt, darunter neue Kombinationen und Krankheitsbereiche.

BGB-11417-101: Ergebnisse der Phase-1/1b-Studie: MRD-gesteuerte Therapie mit Sonrotoclax plus Obinutuzumab bei Patienten mit therapienaiver CLL/SLL (mündliche Präsentation: 793) Erste Ergebnisse der Behandlung mit Sonrotoclax plus BRUKINSA Obinutuzumab bei Patienten mit therapienaiver CLL/SLL (Posterpräsentation: 3890)

Ergebnisse der Phase-1/1b-Studie: BGB-11417-202: Phase-2-Studie zur Monotherapie mit Sonrotoclax bei Patienten mit R/R CLL/SLL (Posterpräsentation: 5666)

Phase-2-Studie zur Monotherapie mit bei Patienten mit R/R CLL/SLL (Posterpräsentation: 5666) BGB-11417-105: Erste Ergebnisse aus der Phase-1b/2-Studie zu Sonrotoclax plus Carfilzomib und Dexamethason bei Patienten mit t(11;14)-positivem R/R-Multiplen Myelom (mündliche Präsentation: 102)

Erste Ergebnisse aus der Phase-1b/2-Studie zu plus Carfilzomib und Dexamethason bei Patienten mit t(11;14)-positivem R/R-Multiplen Myelom (mündliche Präsentation: 102) CaDAnCe-101 Vorläufige Ergebnisse aus der laufenden Phase-1-Studie zu BGB-16673 bei Patienten mit R/R-Richter-Transformation (Posterpräsentation: 3895)

Laufende klinische Daten zu BRUKINSA zeigen weiterhin einen klinisch bedeutsamen Nutzen für Patienten mit CLL/SLL.

SEQUOIA Arm D: Einarmige Studie zu BRUKINSA plus Venetoclax bei Patienten mit Erstlinien-CLL/SLL, mit del(17p) und/oder TP53-Mutation oder ohne beides (Posterpräsentation: 5669)

Einarmige Studie zu plus Venetoclax bei Patienten mit Erstlinien-CLL/SLL, mit del(17p) und/oder TP53-Mutation oder ohne beides (Posterpräsentation: 5669) ALPINE thru LTE1: Bis zu 6 Jahre Nachbeobachtung von Patienten mit R/R CLL/SLL, die ursprünglich randomisiert wurden, um BRUKINSA als Teil der ALPINE-Studie zu erhalten, und die BRUKINSA-Behandlung in einer Langzeit-Verlängerungsstudie (LTE-1) fortsetzten (Posterpräsentation: 2123)

Die Präsentationen umfassen auch Daten, die sich auf reale Evidenz und validierte Modellierungsansätze stützen, um das Verständnis der realen Erfahrungen und Ergebnisse mit kovalenten BTK-Inhibitoren zu verfeinern.

Ergebnisforschung: Eine Modellanalyse der Anzahl der zu behandelnden Patienten (NNT) schätzt, dass die Behandlung von Patienten mit BRUKINSA anstelle von Ibrutinib bei CLL über einen Zeitraum von 10 Jahren potenziell etwa 255 Herztodesfälle in der Zweitlinien- oder späteren (2L+) Behandlung und 266 in der Erstlinienbehandlung (1L) verhindern könnte. (Abstract-Nummer: 13636) Modell zur Bewertung von BRUKINSA im Vergleich zu anderen kovalenten BTK-Inhibitoren bei R/R-CLL und der Anzahl der Patienten, die behandelt werden müssen, um ein Fortschreiten der Erkrankung oder den Tod zu vermeiden (Posterpräsentation: 4553) Beobachtungsstudie zur Untersuchung der von Patienten berichteten Ergebnisse bei US-amerikanischen Patienten mit CLL/SLL, die mit BRUKINSA oder Acalabrutinib in der ambulanten Onkologie behandelt wurden (Posterpräsentation: 2768)



"Bei CLL ist es von entscheidender Bedeutung, die richtige Therapie für den richtigen Patienten zum richtigen Zeitpunkt auszuwählen, und die kontinuierliche Behandlung mit BTK-Inhibitoren wie BRUKINSA ist mittlerweile von zentraler Bedeutung für eine dauerhafte Krankheitskontrolle", sagte Dr. Dany Habr, Senior Vice President und Head of Medical Affairs, North America International Markets bei BeOne. "Neue Daten aus der Praxis deuten darauf hin, dass BRUKINSA ein besser zu behandelndes Nebenwirkungsprofil aufweist, einschließlich Symptomen wie Müdigkeit, Schmerzen und Kopfschmerzen, was seine Rolle als BTKi der Wahl weiter untermauert."

BeOne-Präsentationen auf der ASH 2025 (chronologisch nach Wirkstoff geordnet)

BRUKINSA: Das Rückgrat des Hämatologie-Franchise

Titel des Abstract Details der Präsentation Hauptautor Abschließende Analyse der randomisierten Phase-2-Studie ROSEWOOD zum Vergleich von Zanubrutinib Obinutuzumab mit Obinutuzumab als Monotherapie bei Patienten mit R/R-Follikelzelllymphom Mündliche Präsentation: 227 Titel der Sitzung: Mantelzell-, follikuläres, Waldenström- und andere indolente B-Zell-Lymphome: Klinisch und epidemiologisch: FL und WM Datum/Uhrzeit der Sitzung: 6. Dezember 2025, 14:00-15:30 EST Pier Luigi Zinzani Anhaltende Wirksamkeit von Zanubrutinib im Vergleich zu Bendamustin Rituximab bei therapienaiven CLL/SLL mit weiterhin günstiger Überlebensrate bei nicht randomisierten Patienten mit del(17p): 6-Jahres-Follow-up in der Phase-3-Studie SEQUOIA Posterpräsentation: 2129 Titel der Sitzung: Chronische lymphatische Leukämie: Klinisch und epidemiologisch: Poster I Datum/Uhrzeit der Sitzung: 6. Dezember 2025, 17:30-19:30 EST Constantine S. Tam Langzeitergebnisse von Patienten, die Zanubrutinib in der Phase-3-Studie ALPINE erhielten, bestätigen den anhaltenden Nutzen von Zanubrutinib bei Patienten mit R/R-CLL/SLL: Bis zu 6 Jahre Nachbeobachtung mit der Langzeitverlängerung Posterpräsentation: 2123 Titel der Sitzung: Chronische lymphatische Leukämie: Klinisch und epidemiologisch: Poster I Datum/Uhrzeit der Sitzung:: 6. Dezember 2025, 17:30-19:30 EST Constantine S. Tam Symptombasiertes progressionsfreies Überleben als klinisch relevanter und patientenzentrierter Endpunkt bei CLL/SLL: Ergebnisse der ALPINE-Studie Mündliche Präsentation: 711 Titel der Sitzung: Ergebnisforschung: Lymphatische Malignome ohne Plasmazellerkrankungen: Lebensqualität und unterstützende Behandlung bei lymphatischen Malignomen Datum/Uhrzeit der Sitzung: 7. Dezember 2025, 16:30-18:00 EST Jennifer R. Brown Progressionsfreies Überleben bei Patienten mit geringer gesundheitsbezogener Lebensqualität, die mit Zanubrutinib im Vergleich zu einer Monotherapie mit Ibrutinib behandelt wurden: Post-hoc-Analyse der ALPINE-Studie Posterpräsentation: 6275 Titel der Sitzung: Ergebnisforschung: Lymphatische Malignome ohne Plasmazellerkrankungen: Lebensqualität und unterstützende Behandlung bei lymphatischen Malignomen Datum/Uhrzeit der Sitzung: 8. Dezember 8, 2025, 18:00-20:00 EST Loic Ysebaert Zanubrutinib Venetoclax zur Behandlung von therapienaiven CLL/SLL, einschließlich Patienten mit del(17p) und/oder TP53-Mutation und unmutiertem Status der variablen Kette der schweren Immunglobulinkette: 3-Jahres-Ergebnisse aus dem SEQUOIA-Arm D Posterpräsentation: 5669 Titel der Sitzung: Chronische lymphatische Leukämie: Klinisch und epidemiologisch: Poster III Datum/Uhrzeit der Sitzung: 8. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Mazyar Shadman Bewertung von Faktoren aus etablierten Prognosemodellen bei Patienten mit CLL, die mit Zanubrutinib behandelt wurden: Eine Post-hoc-Analyse von zwei Phase-3-Studien (SEQUOIA und ALPINE) Posterpräsentation: 5681 Titel der Sitzung: Chronische lymphatische Leukämie: Klinische und epidemiologische Aspekte: Poster III Datum/Uhrzeit der Sitzung: 8. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Inhye Ahn Zanubrutinib ist gut verträglich und wirksam bei Patienten mit B-Zell-Malignomen, die Acalabrutinib nicht vertragen: Eine Langzeit-Follow-up-Studie Posterpräsentation: 5663 Titel der Sitzung: Chronische lymphatische Leukämie: Klinisch und epidemiologisch: Poster III Datum/Uhrzeit der Sitzung: 8. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Mazyar Shadman Einarmige, offene, multizentrische Studie zum BTKi Zanubrutinib bei Patienten mit CD79B-mutiertem R/R-diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom Posterpräsentation: 3684 Titel der Sitzung: Aggressive Lymphome: Gezielte und pharmakologische Therapien: Poster II Datum/Uhrzeit der Sitzung: 7. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Li Wang

Sonrotoclax: Potentiell bester BCL2-Inhibitor der nächsten Generation

Titel des Abstract Details der Präsentation Hauptautor Erste Ergebnisse der Phase-1b/2-Studie mit Sonrotoclax in Kombination mit Carfilzomib und Dexamethason bei Patienten mit t(11;14)-positivem R/R-Multiplen Myelom Mündliche Präsentation: 102 Titel der Sitzung: Multiples Myelom: Pharmakologische Therapien: Weiterentwicklung des Standards: Verbesserung der Myelom-Behandlung durch Diagnose, Erhaltungstherapie und Rückfallbehandlung Datum/Uhrzeit der Sitzung: 6. Dezember 6, 2025, 10:45-11:00 EST Hang Quach Eine randomisierte, offene, multizentrische Phase-3-Studie zum Vergleich von Sonrotoclax plus Anti-CD20-Antikörpertherapien mit Venetoclax plus Rituximab bei Patienten mit R/R-CLL/SLL (CLL-RR1/CELESTIAL-RRCLL) Posterpräsentation zur laufenden Studie: 2137 Titel der Sitzung: Chronische lymphatische Leukämie: Klinisch und epidemiologisch: Poster I Datum/Uhrzeit der Sitzung: 6. Dezember 2025, 17:30-19:30 EST Othman Al-Sawaf Sonrotoclax-Monotherapie bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem Mantelzell-Lymphom, die zuvor mit BTKi behandelt wurden: Erste Ergebnisse einer Phase-1/2-Studie Mündliche Präsentation: 663 Titel der Sitzung: Mantelzell-, follikuläres, Waldenström- und andere indolente B-Zell-Lymphome: klinisch und epidemiologisch Neue Behandlungen und Erkenntnisse zum Mantelzell-Lymphom Datum/Uhrzeit der Sitzung: 7. Dezember 2025, 16:30-18:00 EST Michael Wang Die Erstlinienbehandlung mit Sonrotoclax und Zanubrutinib bei CLL/SLL zeigt hohe Raten an nicht nachweisbarer minimaler Resterkrankung bei guter Verträglichkeit: Aktualisierte Daten aus BGB-11417-101, einer laufenden Phase-1/1b-Studie Posterpräsentation: 3891 Titel der Sitzung:Chronische lymphatische Leukämie: Klinisch und epidemiologisch: Poster II Datum/Uhrzeit der Sitzung: 7. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Constantine S. Tam Zanubrutinib Obinutuzumab Sonrotoclax bei Patienten mit unbehandelter CLL/SLL: Erste Ergebnisse einer laufenden Phase-1/1b-Studie, BGB-11417-101 Posterpräsentation: 3890 Titel der Sitzung: Chronische lymphatische Leukämie: Klinisch und epidemiologisch: Poster II Datum/Uhrzeit der Sitzung: 7. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Jacob D. Soumerai MRD-gesteuerte Therapie mit Sonrotoclax Obinutuzumab bei Patienten mit therapienaiver CLL: Erste Ergebnisse einer laufenden Phase-1/1b-Studie, BGB-11417-101 Mündliche Präsentation: 793 Titel der Sitzung: Chronische lymphatische Leukämie: Klinische und epidemiologische Aspekte: MRD-gesteuerte Therapie und Auftreten von Resistenzen Datum/Uhrzeit der Sitzung: 8. Dezember 2025, 10:30-12:00 EST Marc S. Hoffmann Primäranalyse einer multizentrischen, offenen Phase-2-Studie zur Monotherapie mit Sonrotoclax bei Patienten mit R/R-CLL/SLL Posterpräsentation: 5666 Titel der Sitzung: Chronische lymphatische Leukämie: Klinische und epidemiologische Aspekte: Poster III Datum/Uhrzeit der Sitzung: 8. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Shuhua Yi

BGB-16673: Potentieller erster BTK-Protein-Degrader seiner Klasse

Titel des Abstract Details der Präsentation Hauptautor Aktualisierte Ergebnisse zur Wirksamkeit und Sicherheit des BTK-Degraders BGB-16673 bei Patienten mit R/R CLL/SLL aus der laufenden Phase-1-Studie CaDAnCe-101 Mündliche Präsentation: 85 Titel der Sitzung:Chronische lymphatische Leukämie: Klinisch und epidemiologisch: Behandlung von CLL bei Rückfall und Richter-Transformation Datum/Uhrzeit der Sitzung: 6. Dezember 2025, 9:30-11:00 EST Inhye E. Ahn CaDAnCe-104, eine laufende, offene Phase-1b/2-Masterprotokollstudie zum BTK-Degradator BGB-16673 in Kombination mit anderen Wirkstoffen bei Patienten mit R/R-B-Zell-Malignomen Posterpräsentation zur laufenden Studie: 1839 Titel der Sitzung: Mantelzell-, follikuläre, Waldenström- und andere indolente B-Zell-Lymphome: Klinische und epidemiologische Aspekte: Poster I Datum/Uhrzeit der Sitzung: 6. Dezember 2025, 17:30-19:30 EST Chan Y. Cheah Aktualisierte Ergebnisse zur Wirksamkeit und Sicherheit des BTK-Degraders BGB-16673 bei Patienten mit R/R indolentem Non-Hodgkin-Lymphom aus der laufenden Phase-1-Studie CaDAnCe-101 Posterpräsentation: 3584 Titel der Sitzung: Mantelzell-, follikuläres, Waldenström- und andere indolente B-Zell-Lymphome: Klinisch und epidemiologisch: Poster II Datum/Uhrzeit der Sitzung: 7. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Romain Guièze Vorläufige Wirksamkeit und Sicherheit von BTK BGB-16673 bei Patienten mit R/R-Richter-Transformation: Ergebnisse aus der laufenden Phase-1-Studie CaDAnCe-101 Posterpräsentation: 3895 Titel der Sitzung: Chronische lymphatische Leukämie: Klinisch und epidemiologisch: Poster II Datum/Uhrzeit der Sitzung: 7. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Meghan C. Thompson Aktualisierte Ergebnisse zur Wirksamkeit und Sicherheit von BTK BGB-16673 bei Patienten mit R/R-Waldenström-Makroglobulinämie aus der laufenden Phase-1-Studie CaDAnCe-101 Posterpräsentation: 3583 Titel der Sitzung: Mantelzell-, follikuläre, Waldenström- und andere indolente B-Zell-Lymphome: Klinisch und epidemiologisch: Poster II Datum/Uhrzeit der Sitzung: 7. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Constantine S. Tam CaDAnCe-304, eine offene, randomisierte Phase-3-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit des BTK-Degraders BGB-16673 im Vergleich zu Pirtobrutinib bei Patienten mit R/R CLL/SLL Posterpräsentation zur laufenden Studie: 5691 Titel der Sitzung: Chronische lymphatische Leukämie: Klinisch und epidemiologisch: Poster III Datum/Uhrzeit der Sitzung: 8. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Meghan C. Thompson

Weitere Vermögenswerte im Bereich Hämatologie: BGB-21447, BCL2-Inhibitor der nächsten Generation

Titel des Abstract Details der Präsentation Hauptautor Vorläufige Ergebnisse einer Phase-1/1b-Studie (First-in-Human) mit BGB-21447, einem BCL2-Inhibitor der nächsten Generation, bei Patienten mit B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom Posterpräsentation: 1910 Titel der Sitzung: Aggressive Lymphome: Gezielte und pharmakologische Therapien: Poster I Datum/Uhrzeit der Sitzung: 6. Dezember 2025, 17:30-19:30 EST Fei Li

Integrative Evidenzgenerierung und Gesundheitsökonomie im Zusammenhang mit BRUKINSA

Titel des Abstract Details der Präsentation Hauptautor Matching-bereinigter indirekter Vergleich Indirekter Vergleich der Wirksamkeit von Zanubrutinib gegenüber Ibrutinib bei der Behandlung von R/R MCL Posterpräsentation: 5365 Titel der Sitzung: Mantelzell-, follikuläre, Waldenström- und andere indolente B-Zell-Lymphome: Klinisch und epidemiologisch: Poster III Datum/Uhrzeit der Sitzung: 8. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Toby A. Eyre Ein matchingbereinigter indirekter Vergleich von Zanubrutinib gegenüber Venetoclax Ibrutinib bei therapienaiven CLL Abstract-Nummer: 7756 Talha Munir Gesundheitsökonomische und ergebnisorientierte Forschung Ergebnisse während der BTKi-Behandlung bei CLL: Erkenntnisse aus der Fernüberwachung der Therapie Posterpräsentation: 2768 Titel der Sitzung: Ergebnisforschung: Lymphatische Malignome ohne Plasmazellerkrankungen: Poster I Datum/Uhrzeit der Sitzung: 6. Dezember 2025, 17:30-19:30 EST Gurjyot Doshi Anzahl der zu behandelnden Patienten, um ein Fortschreiten der Erkrankung oder den Tod zu vermeiden: Zanubrutinib im Vergleich zu anderen kovalenten BTKis bei R/R-CLL Posterpräsentation: 4553 Titel der Sitzung: Ergebnisforschung: Lymphatische Malignome ohne Plasmazellerkrankungen: Poster II Datum/Uhrzeit der Sitzung: 7. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Mazyar Shadman Geschätzte Zahl der kardialen Todesfälle im Zusammenhang mit der Behandlung von CLL mit Ibrutinib im Vergleich zu Zanubrutinib in den Vereinigten Staaten Abstract-Nummer: 13636 Jennifer R. Brown Anzahl der Patienten, die behandelt werden müssen, um ein Vorhofflimmern-Ereignis mit Zanubrutinib im Vergleich zu Ibrutinib und Acalabrutinib bei B-Zell-Malignomen zu verhindern Abstract-Nummer: 14445 Talha Munir Anzahl der kardialen Todesfälle im Zusammenhang mit der Behandlung von CLL mit Ibrutinib im Vergleich zu Zanubrutinib: Eine europäische risikobasierte Schätzung Abstract-Nummer: 14028 Talha Munir Real-World-Evidence (Evidenz aus der Praxis) Vermittler rassischer und ethnischer Ungleichheiten beim Zugang zu Erstlinientherapien für CLL in den Vereinigten Staaten: Eine Real-World-Evidence-Studie Posterpräsentation: 2720 Titel der Sitzung: Ergebnisforschung: Lymphatische Malignome ohne Plasmazellerkrankungen: Poster I Datum/Uhrzeit der Sitzung: 6. Dezember 2025, 17:30-19:30 EST Jacqueline C. Barrientos Real-World-Behandlungsmuster und Biomarker-Nutzung bei Patienten 65 Jahren mit CLL/SLL von 2020 bis 2024 Posterpräsentation: 2723 Titel der Sitzung: Ergebnisforschung: Lymphatische Malignome ohne Plasmazellerkrankungen: Poster I Datum/Uhrzeit der Sitzung: 6. Dezember 2025, 17:30-19:30 EST Paul Hampel Chemo- und Immuntherapie werden in der Praxis weiterhin bei CLL eingesetzt: Unerfüllte Bedürfnisse, Behandlungsmuster und Altersunterschiede in den Vereinigten Staaten Posterpräsentation: 2762 Titel der Sitzung: Ergebnisforschung: Lymphatische Malignome ohne Plasmazellerkrankungen: Poster I Datum/Uhrzeit der Sitzung: 6. Dezember 2025, 17:30-19:30 EST Javier Pinilla-Ibarz Auswirkungen der Untersuchung auf genetische Marker auf die Behandlungsauswahl und die klinischen Ergebnisse bei Patienten mit CLL Posterpräsentation: 3894 Titel der Sitzung: Chronische lymphatische Leukämie: Klinisch und epidemiologisch: Poster II Datum/Uhrzeit der Sitzung: 7. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Brian Koffman Behandlungsmuster und Ergebnisse bei Patienten, die mit BTK-Inhibitoren der zweiten Generation bei CLL behandelt wurden Posterpräsentation: 4528 Titel der Sitzung: Ergebnisforschung: Lymphatische Malignome ohne Plasmazellerkrankungen: Poster II Datum/Uhrzeit der Sitzung: 7. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Aryan Ayat Veränderungen der Behandlungsmuster in der Praxis im Zeitverlauf nach Patientenmerkmalen und Zeitaufwand für die Behandlung bei CLL/SLL Posterpräsentation: 6283 Titel der Sitzung: Ergebnisforschung: Lymphatische Malignome ohne Plasmazellerkrankungen: Poster III Datum/Uhrzeit der Sitzung: 8. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Mengyang Di Behandlungsmuster in der Praxis und Patientenmerkmale der zeitlich begrenzten Kombinationstherapie mit Venetoclax bei CLL Posterpräsentation: 6317 Titel der Sitzung: Ergebnisforschung: Lymphatische Malignome ohne Plasmazellerkrankungen: Poster III Datum/Uhrzeit der Sitzung: 8. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Jing-Zhou Hou Reale Behandlungsnutzung, Sequenzierung und Ergebnisse bei Mantelzell-Lymphomen: Neue Behandlungsmuster in den Vereinigten Staaten Abstract-Nummer: 13378 Alvaro Alencar Reale Zanubrutinib-Behandlungsmuster bei CLL/SLL in einer kuratierten Stichprobe von US-amerikanischen Onkologiepatienten aus der Gemeinde, die zuvor mit Acalabrutinib behandelt wurden Abstract-Nummer: 8798 Jing-Zhou Hou Inzidenz kardialer Todesfälle bei Patienten 65 Jahren mit B-Zell-Malignomen, die mit Ibrutinib behandelt wurden Abstract-Nummer: 7341 Ryan Jacobs CLL-spezifische Biomarker-Testmuster in der Praxis und Erstlinien-Behandlungsmuster bei Patienten mit CLL/kleinzelligem lymphozytischem Lymphom Abstract-Nummer: 7773 Timothy Reynolds Real-world-Behandlungsmuster für CLL/SLL am Florida Cancer Specialists Research Institute bei Patienten, die unmittelbar nach einer vorherigen BTKi-Therapie Zanubrutinib erhielten Abstract-Nummer: 13894 Amanda Warner Patientenpräferenz Patientenpräferenzen und Faktoren, die die Behandlungsentscheidungen von Patienten mit CLL in Japan beeinflussen Posterpräsentation: 4406 Titel der Sitzung: Gesundheitsdienstleistungen und Qualitätsverbesserung: Lymphatische Malignome: Poster II Datum/Uhrzeit der Sitzung: 7. Dezember 2025, 18:00-20:00 EST Sikander Ailawadhi Bewertung der Patientenpräferenzen bei CLL in Korea: Ein diskretes Wahlversuchsexperiment Abstract-Nummer: 4019 Byung Woo Yoon Systematische Literaturrecherche Patienten mit Hochrisikomerkmalen bei Mantelzell-Lymphomen: Eine systematische Literaturrecherche zu klinischen Studien und Studien aus der Praxis Abstract-Nummer: 14130 Christine E. Ryan

Weitere Informationen zu unserer Teilnahme an der ASH-Jahrestagung und -Ausstellung 2025 finden Sie auf unserer Veranstaltungsseite: congress.beonemedicines.com.

Über Sonrotoclax (BGB-11417)

Sonrotoclax ist ein B-Zell-Lymphom-2 (BCL2)-Inhibitor der nächsten Generation und potenziell der beste seiner Klasse mit einem einzigartigen pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Profil. Studien im Labor und während der frühen Arzneimittelentwicklung haben gezeigt, dass Sonrotoclax ein hochwirksamer und spezifischer BCL2-Inhibitor mit einer kurzen Halbwertszeit und ohne Arzneimittelakkumulation ist. Sonrotoclax hat eine vielversprechende klinische Aktivität bei einer Reihe von B-Zell-Malignomen gezeigt und wird als Monotherapie und in Kombination mit anderen Therapeutika, darunter BRUKINSA, entwickelt. Bemerkenswert ist, dass Sonrotoclax plus BRUKINSA in frühen klinischen Studien bei therapienaiven Patienten mit CLL schnelle und beispiellose Raten einer nicht nachweisbaren minimalen Resterkrankung (uMRD) gezeigt hat. Bis heute wurden mehr als 2.200 Patienten in das breit angelegte globale Entwicklungsprogramm aufgenommen.

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat Sonrotoclax den Status eines Therapiedurchbruchs (Breakthrough Therapy Designation, BTD) für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (R/R) Mantelzell-Lymphom (MCL) verliehen. Darüber hinaus hat die FDA Sonrotoclax den Fast-Track-Status für MCL und Waldenström-Makroglobulinämie sowie den Orphan-Drug-Status für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit MCL, WM, multiplem Myelom, akuter myeloischer Leukämie und myelodysplastischem Syndrom zuerkannt.

Über BGB-16673

BGB-16673 ist ein potenzieller First-in-Class-Protein-Degrader für Bruton-Tyrosinkinase (BTK) und der am weitesten fortgeschrittene Protein-Degrader in der klinischen Entwicklung, mit bisher fast 800 Patienten, die im Rahmen eines umfangreichen globalen klinischen Entwicklungsprogramms behandelt wurden. Dieses Programm umfasst drei randomisierte Phase-3-Studien bei R/R-CLL, darunter die Head-to-Head-Phase-3-Studie im Vergleich zu Pirtobrutinib, für die die Patientenrekrutierung im vierten Quartal 2025 begann. BGB-16673 stammt aus der chimären Degradationsaktivierungsverbindung (CDAC)-Plattform von BeOne und wurde entwickelt, um den Abbau sowohl von Wildtyp- als auch von mutierten Formen von BTK zu fördern, einschließlich solcher, die häufig zu einer Resistenz gegen BTK-Inhibitoren bei Patienten mit fortschreitender Erkrankung führen.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat BGB-16673 den Fast-Track-Status für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidivierter oder refraktärer (R/R) chronischer lymphatischer Leukämie oder kleinem lymphozytischem Lymphom (CLL/SLL) sowie von erwachsenen Patienten mit R/R-Mantelzell-Lymphom (MCL) gewährt. Darüber hinaus hat die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) BGB-16673 den Status eines PRIority MEdicines (PRIME) für die Behandlung von Patienten mit Waldenström-Makroglobulinämie (WM) gewährt, die zuvor mit einem BTK-Inhibitor behandelt wurden.

Über BRUKINSA (Zanubrutinib)

BRUKINSA ist ein niedermolekularer Inhibitor der Bruton-Tyrosinkinase (BTK), der durch Optimierung von Bioverfügbarkeit, Halbwertszeit und Selektivität eine vollständige und anhaltende Hemmung des BTK-Proteins bewirkt. Mit einer differenzierten Pharmakokinetik im Vergleich zu anderen zugelassenen BTK-Inhibitoren hemmt BRUKINSA nachweislich die Proliferation maligner B-Zellen in einer Reihe von krankheitsrelevanten Geweben.

BRUKINSA hat unter den BTK-Inhibitoren die weltweit umfassendste Zulassung und ist der einzige BTK-Inhibitor, der ein- oder zweimal täglich verabreicht werden kann. Zudem ist BRUKINSA der einzige BTK-Inhibitor, der in einer Phase-3-Studie Überlegenheit gegenüber einem anderen BTK-Inhibitor gezeigt hat.

Das globale klinische Entwicklungsprogramm für BRUKINSA umfasst etwa 7.100 Patienten in 30 Ländern und Regionen in mehr als 35 Studien. BRUKINSA ist in mehr als 75 Märkten zugelassen, und weltweit wurden bereits mehr als 247.000 Patienten damit behandelt.

Ausgewählte wichtige Sicherheitsinformationen

Bei der Anwendung von BRUKINSA sind schwerwiegende Nebenwirkungen aufgetreten, darunter tödliche Ereignisse wie Blutungen, Infektionen, Zytopenien, sekundäre Primärtumoren, Herzrhythmusstörungen und Hepatotoxizität (einschließlich arzneimittelinduzierter Leberschäden).

In der gepoolten Sicherheitspopulation (N 1729) waren die häufigsten Nebenwirkungen (= 30 %), einschließlich Laborwertabweichungen, bei Patienten, die BRUKINSA erhielten, eine verminderte Neutrophilenzahl (51 %), eine verminderte Thrombozytenzahl (41 %), Infektionen der oberen Atemwege (38 %), Blutungen (32 %) und Muskel-Skelett-Schmerzen (31 %).

Bitte lesen Sie die vollständigen US-amerikanischen Verschreibungsinformationen einschließlich der US-amerikanischen Patienteninformationen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind für ein globales Publikum bestimmt. Die Produktindikationen variieren je nach Region.

Über BeOne

BeOne Medicines ist ein globales Onkologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das innovative Therapien entdeckt und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit leichter zugänglich sind. Mit einem Portfolio, das Hämatologie und solide Tumore umfasst, treibt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Kompetenzen und Kooperationen voran. Mit einem wachsenden globalen Team von fast 12.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den Zugang zu Medikamenten für weit mehr Patienten, die diese benötigen, radikal zu verbessern.

Weitere Informationen über BeOne finden Sie unter www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die potenziellen Vorteile der Produkte und Produktkandidaten von BeOne, die Bereitstellung innovativer und transformativer Medikamente für Patienten sowie die Pläne, Verpflichtungen, Bestrebungen und Ziele von BeOne unter der Überschrift "Über BeOne". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, darunter die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Arzneimittelkandidaten nachzuweisen; die klinischen Ergebnisse für seine Arzneimittelkandidaten, die möglicherweise keine weitere Entwicklung oder Marktzulassung rechtfertigen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, die sich auf die Einleitung, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien und die Marktzulassung auswirken können; die Fähigkeit von BeOne, mit seinen vermarkteten Arzneimitteln und Arzneimittelkandidaten, sofern diese zugelassen werden, kommerziellen Erfolg zu erzielen; die Fähigkeit von BeOne, Schutz für das geistige Eigentum an seinen Arzneimitteln und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von BeOne von Dritten bei der Durchführung der Arzneimittelentwicklung, Herstellung, Vermarktung und anderen Dienstleistungen; die begrenzte Erfahrung von BeOne bei der Erlangung behördlicher Zulassungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten; die Fähigkeit von BeOne, zusätzliche Finanzmittel für den Betrieb zu beschaffen, die Entwicklung seiner Arzneimittelkandidaten abzuschließen und Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Quartalsbericht von BeOne auf Formular 10-Q ausführlicher erläutert werden, sowie Erörterungen potenzieller Risiken, Ungewissheiten und anderer wichtiger Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeOne bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission). Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und BeOne übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

