21.11.2025 / 18:31 CET/CEST

United Internet verkauft 1&1 Versatel an die 1&1 AG Montabaur, 21. November 2025. Die United Internet AG und die 1&1 AG (United Internet Anteil: 86,46 %) haben sich heute über einen konzerninternen Verkauf der United Internet Management Holding SE (United Internet Anteil: 100 %), inklusive derer 100%-iger Tochter 1&1 Versatel GmbH (zusammen: 1&1 Versatel), an die 1&1 AG verständigt. Der Kaufpreis beläuft sich auf ca. 1,3 Mrd. EUR. In Abhängigkeit von der künftigen Geschäftsentwicklung von 1&1 Versatel in den Jahren 2027, 2028 und 2029 kann sich der Kaufpreis um bis zu 300 Mio. Euro erhöhen oder reduzieren. Ein etwaiger Anpassungsbetrag würde im Jahr 2030 fällig werden. Die 1&1 AG übernimmt 1&1 Versatel mit allen Vermögenswerten, insbesondere Netzinfrastruktur und Schulden, inkl. 950 Mio. EUR Darlehensverbindlichkeiten gegenüber United Internet. Dieses bei 1&1 Versatel verbleibende Darlehen wird im Zuge des Verkaufes durch eine Garantie der 1&1 AG abgesichert. Die Erfüllung der Kaufpreisforderung für die Anteile an 1&1 Versatel werden im Wege einer Aufrechnung mit Gegenforderungen der 1&1 AG aus einem Cash-Management-Guthaben sowie durch die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die 1&1 AG verrechnet. Insofern fließen United Internet aus der Transaktion keine liquiden Mittel zu. Zudem ergeben sich aus der internen Transaktion keine Effekte auf die Jahresprognose 2025 von United Internet. Durch die konzerninterne Umstrukturierung und den Verkauf von 1&1 Versatel an die 1&1 AG bündelt United Internet ihre Aktivitäten und Kompetenzen im Telekommunikationsgeschäft unter dem Dach der 1&1 AG. Der Anteilsverkauf erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum Ablauf des 30. November 2025. Die Konditionen des Verkaufs halten nach Einschätzung des Vorstands der United Internet einem Drittvergleich stand und sind als angemessen zu bewerten. Diese Einschätzung wurde durch einen unabhängigen externen Experten bestätigt. Ansprechpartner United Internet AG Lisa Pleiß Phone +49 2602 96-1616 presse@united-internet.de





Hinweis Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der United Internet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben - weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Geschäftsbericht 2024 der United Internet AG auf Seite 57 zur Verfügung.



