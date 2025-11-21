Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenschluss positiv überrascht und insgesamt klar im Plus geschlossen. Nach einem schwachen Start baute der Leitindex SMI seine Verluste vor allem dank Avancen bei den drei Schwergewichten Nestlé, Novartis und Roche schnell ab und arbeitete sich bis zum Schluss sogar klar über die Marke von 12'600 Punkten vor. Am frühen Morgen war noch das Schlimmste befürchtet worden: Im Handel war nach einem schwachen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
