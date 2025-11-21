Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenschluss positiv überrascht und insgesamt klar im Plus geschlossen. Nach einem schwachen Start baute der Leitindex SMI seine Verluste vor allem dank Avancen bei den drei Schwergewichten Nestlé, Novartis und Roche schnell ab und arbeitete sich bis zum Schluss sogar klar über die Marke von 12'600 Punkten vor. Am frühen Morgen war noch das Schlimmste befürchtet worden: Im Handel war nach einem schwachen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.