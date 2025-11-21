Anzeige
Freitag, 21.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
ActiveVoices: Warum Investoren hinschauen - und welches Telekom-Upside denkbar ist
PTA-CMS: OMV Aktiengesellschaft: OMV beendet begrenzten Aktienrückerwerb

DJ PTA-CMS: OMV Aktiengesellschaft: OMV beendet begrenzten Aktienrückerwerb

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

OMV Aktiengesellschaft: OMV beendet begrenzten Aktienrückerwerb

Wien (pta000/21.11.2025/18:40 UTC+1)

Der Vorstand der OMV hat am 20. Oktober 2025 beschlossen, ein begrenztes Aktienrückerwerbsprogramm gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG auf Basis der bestehenden Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27. Mai 2025 zur Bedienung von internen Vergütungsprogrammen durchzuführen. Dieser Beschluss sowie weitere Details zum begrenzten Aktienrückerwerbsprogramm wurden am 20. Oktober 2025 gemäß Art 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 öffentlich bekannt gemacht.

OMV gibt hiermit bekannt, dass das begrenzte Rückerwerbsprogramm am 21. November 2025 beendet wurde, da das genehmigte Gesamtvolumen an zu erwerbenden eigenen Aktien an diesem Datum bereits erreicht wurde.

Zusammenfassung des Rückerwerbsprogramms: 

Rückerworbenes Gesamtvolumen                 1.000.000 Stück Aktien 
Anteil am Grundkapital                    rund 0,31% 
Höchster Gegenwert je Aktie                 EUR 49,34 
Niedrigster Gegenwert je Aktie                EUR 47,10 
Gewichteter Durchschnittsgegenwert der rückerworbenen Aktien EUR 48,15 
Gesamtwert der rückerworbenen Aktien             EUR 48.149.664,40 
Beendigung des Rückerwerbsprogramms             21. November 2025

Details zu den einzelnen Transaktionen des begrenzten Aktienrückerwerbsprogramms finden sich auf der Website unter https://www.omv.com/de/investoren/verpflichtende-veroeffentlichungen (Details zu den einzelnen Transaktionen der derzeitigen Woche werden ab dem 25. November 2025 verfügbar sein).

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      OMV Aktiengesellschaft 
           Trabrennstraße 6-8 
           1020 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Hölzl 
Tel.:         +43 1 40440/23760 
E-Mail:        compliance@omv.com 
Website:       www.omv.com 
ISIN(s):       AT0000743059 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763746800900 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2025 12:40 ET (17:40 GMT)

© 2025 Dow Jones News
