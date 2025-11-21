DJ PTA-CMS: OMV Aktiengesellschaft: OMV beendet begrenzten Aktienrückerwerb

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

OMV Aktiengesellschaft: OMV beendet begrenzten Aktienrückerwerb

Wien (pta000/21.11.2025/18:40 UTC+1)

Der Vorstand der OMV hat am 20. Oktober 2025 beschlossen, ein begrenztes Aktienrückerwerbsprogramm gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG auf Basis der bestehenden Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27. Mai 2025 zur Bedienung von internen Vergütungsprogrammen durchzuführen. Dieser Beschluss sowie weitere Details zum begrenzten Aktienrückerwerbsprogramm wurden am 20. Oktober 2025 gemäß Art 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 öffentlich bekannt gemacht.

OMV gibt hiermit bekannt, dass das begrenzte Rückerwerbsprogramm am 21. November 2025 beendet wurde, da das genehmigte Gesamtvolumen an zu erwerbenden eigenen Aktien an diesem Datum bereits erreicht wurde.

Zusammenfassung des Rückerwerbsprogramms:

Rückerworbenes Gesamtvolumen 1.000.000 Stück Aktien Anteil am Grundkapital rund 0,31% Höchster Gegenwert je Aktie EUR 49,34 Niedrigster Gegenwert je Aktie EUR 47,10 Gewichteter Durchschnittsgegenwert der rückerworbenen Aktien EUR 48,15 Gesamtwert der rückerworbenen Aktien EUR 48.149.664,40 Beendigung des Rückerwerbsprogramms 21. November 2025

Details zu den einzelnen Transaktionen des begrenzten Aktienrückerwerbsprogramms finden sich auf der Website unter https://www.omv.com/de/investoren/verpflichtende-veroeffentlichungen (Details zu den einzelnen Transaktionen der derzeitigen Woche werden ab dem 25. November 2025 verfügbar sein).

