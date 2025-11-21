Die Aktie des Internetdienstleisters Ionos ist nach Ende des offiziellen Handels in Frankfurt angesprungen. Auslöser dafür war, dass der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt hat. Die Ionos-Papiere legten in erster Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate rund drei Prozent zu.Ionos plant, bis zu zwei Millionen eigene Aktien im Wert von bis zu 60 Millionen Euro zurückzukaufen, wie das im MDAX gelistete Unternehmen kurz vor dem Wochenende bekanntgab. Erst in der Vorwoche waren die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
