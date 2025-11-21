Die Aktie des Internetdienstleisters Ionos ist nach Ende des offiziellen Handels in Frankfurt angesprungen. Auslöser dafür war, dass der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt hat. Die Ionos-Papiere legten in erster Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate rund drei Prozent zu.Ionos plant, bis zu zwei Millionen eigene Aktien im Wert von bis zu 60 Millionen Euro zurückzukaufen, wie das im MDAX gelistete Unternehmen kurz vor dem Wochenende bekanntgab. Erst in der Vorwoche waren die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.