Die US-Indizes haben den letzten Handelstag der schwache Woche mit einem grünen Vorzeichen abgeschlossen. Der Dow Jones legte um 1,08 Prozent auf 46.245 Punkte zu, der Nasdaq 100 rückte um 0,77 Prozent auf 24.239 Punkte vor, nachdem er am Donnerstag besonders stark gelitten hatte. Beim S&P 500 reichte es für ein Plus von 0,98 Prozent auf 6.603 Punkte.Laut Hennig Oligmüller von der LBBW sorgen vor allem die hohen KI-Bewertungen und die massiven Investitionen der großen Cloud-Konzerne für Unruhe. ...

