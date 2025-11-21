DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 23.216 Pkt - United Internet im Plus
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Freitag gewannen United Internet und die Tochtergesellschaft 1&1. United Internet wird ihr Telekommunikationsgeschäft in Zukunft vollständig bei ihrer Tochter 1&1 bündeln. Dazu übernimmt 1&1 die 1&1 Versatel von United Internet für etwa 1,3 Milliarden Euro. United Internet gewinnen auf Tradegate 1,2 Prozent und 1&1 legen um 0,7 Prozent zu.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.216 23.092 +0,5% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
November 21, 2025 17:02 ET (22:02 GMT)
