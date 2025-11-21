Anzeige
Samstag, 22.11.2025
ActiveVoices: Warum Investoren hinschauen - und welches Telekom-Upside denkbar ist
WKN: 508903 | ISIN: DE0005089031 | Ticker-Symbol: UTDI
Xetra
21.11.25 | 17:35
24,100 Euro
+0,42 % +0,100
Branche
Internet
Aktienmarkt
TecDAX
Prime Standard
MDAX
21.11.2025 23:33 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 23.216 Pkt - United Internet im Plus

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 23.216 Pkt - United Internet im Plus

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Freitag gewannen United Internet und die Tochtergesellschaft 1&1. United Internet wird ihr Telekommunikationsgeschäft in Zukunft vollständig bei ihrer Tochter 1&1 bündeln. Dazu übernimmt 1&1 die 1&1 Versatel von United Internet für etwa 1,3 Milliarden Euro. United Internet gewinnen auf Tradegate 1,2 Prozent und 1&1 legen um 0,7 Prozent zu. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.216    23.092   +0,5% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2025 17:02 ET (22:02 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
