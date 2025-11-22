NurExone sichert sich Wachstumskapital: Über 3,18 Mio. C$ durch beschleunigte Warrant-Ausübungen

Anzeige / Werbung

NurExone Biologic Inc. hat sich durch die beschleunigte Ausübung von Optionsscheinen einen Bruttoerlös von mehr als 3,18 Mio. C$ gesichert. Dieser Mittelzufluss basiert auf zwei Tranchen: Zum einen wurden 2.515.456 Warrants aus einer Privatplatzierung von August und September 2023 zu je 0,48 C$ ausgeübt, was 1.207.418,88 C$ einbrachte. Zum anderen flossen 1.978.575,55 C$ durch die Ausübung von 5.653.073 Optionsscheinen aus einer Januar-2024-Platzierung zu 0,35 C$ pro Schein.

Die Ausübung der Warrants erfolgte im Anschluss an eine Beschleunigungsmitteilung vom 8. Oktober 2025. Darin informierte das Unternehmen die Warrantinhaber darüber, dass die festgelegten Kursziele erreicht worden waren - nämlich ein volumengewichteter Durchschnittskurs von mindestens 0,83 C$ beziehungsweise 0,80 C$ über 20 aufeinanderfolgende Handelstage. Alle betreffenden Warrants wurden daraufhin vorzeitig ausgeübt. Insgesamt flossen dem Unternehmen 3.185.994,43 C$ an Bruttoerlösen zu.

Finanzielle Basis für therapeutische Entwicklung gestärkt

Mit dem frischen Kapital will NurExone seine Bilanz stärken und die Weiterentwicklung seiner exosomenbasierten Therapieplattform vorantreiben. Die Mittel dienen allgemeinen Unternehmenszwecken und dem Betriebskapital. Der Fokus liegt insbesondere auf dem Fortschritt der firmeneigenen Pipeline, inklusive der Weiterentwicklung des ExoPTEN-Programms in Richtung klinischer Anwendung.

Internationale Bühne würdigt Innovationskraft

Neben dem finanziellen Erfolg gewinnt auch die wissenschaftliche Arbeit des Unternehmens weiter an internationalem Ansehen. So wurde NurExone als Finalist für die neu geschaffenen Prix Galien Bridges Awards nominiert. Die renommierte Auszeichnung der Galien Foundation würdigt biowissenschaftliche Innovationen, die Grenzen überwinden. Die Preisverleihung findet am 5. Dezember 2025 im Nobel Forum in Stockholm statt.

Zudem wurde NurExone Anfang November beim Falling Walls Summit in Berlin als Finalist in der Kategorie "Science Breakthroughs of the Year" geehrt. Damit rückt das Unternehmen zunehmend ins Rampenlicht der europäischen Innovationsszene und positioniert sich als Vordenker im Bereich regenerativer, exosomenbasierter Medizin.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Enthaltene Werte: CA67059R1091