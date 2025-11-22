ZenaTech steigert Umsatz mit Drohnendienstleistungen und setzt auf Expansion

Anzeige / Werbung

Drone-as-a-Service dominiert den Umsatz

ZenaTech, Inc. hat im dritten Quartal 2025 einen Rekordumsatz von 4,35 Millionen $ erzielt - und dabei stammt der Löwenanteil aus dem Segment Drone-as-a-Service (DaaS). Mit einem Umsatzbeitrag von 3,57 Millionen $ macht dieser Geschäftsbereich inzwischen 82% des Quartalsumsatzes aus. Noch im zweiten Quartal lag der Anteil bei 60%. Die Zahlen belegen eindrucksvoll den strategischen Fokus auf drohnengestützte Dienstleistungen gegenüber der Software-Sparte.

Parallel treibt das Unternehmen seine Expansion durch Übernahmen voran: Insgesamt 11 Unternehmen in den USA sowie zwei internationale Standorte wurden bereits übernommen. Ziel ist es, bis Mitte 2026 insgesamt 25 Akquisitionen abzuschließen. ZenaTech positioniert sich damit als führender Anbieter in den Bereichen Vermessung, Kartierung, Inspektion, Hochdruckreinigung und Präzisionslandwirtschaft mit Drohnen.

Strategie: Luftbilddaten statt veralteter Methoden

CEO Dr. Shaun Passley erklärt: "Drone-as-a-Service ist einer der wichtigsten Wachstumsbereiche unseres zukünftigen Geschäfts. Unsere gezielte Expansion in den Bereichen Landvermessung und Geodaten spiegelt unsere Strategie wider, fortschrittliche Luftbilddaten, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz in Branchen und Aufgabenbereiche zu bringen, in denen Innovationen längst überfällig sind." ZenaTech sieht dabei ein breites Spektrum internationaler Akquisitionsmöglichkeiten und strebt den Aufbau einer globalen, technologiegetriebenen Dienstleistungsplattform an. Ziel: Mehrwert für Kunden und Aktionäre gleichermaßen.

Automatisierung für rückständige Branchen

Im Fokus stehen Wirtschaftszweige, die noch stark auf manuelle Prozesse angewiesen sind - etwa Bauwesen, Energie, Infrastruktur oder Landwirtschaft. ZenaTechs DaaS-Angebot ermöglicht diesen Branchen den Zugriff auf Echtzeitdaten und effiziente Lösungen ohne Vorabkosten für den Erwerb eigener Drohnen. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um vom wachsenden Einsatz kommerzieller Drohnentechnologie zu profitieren.

Chancen durch Konsolidierung in der Vermessungsbranche

Gerade der US-Markt für Landvermessung gilt als zersplittert und veraltet. Viele kleinere Anbieter arbeiten mit analogen Methoden und kämpfen mit bürokratischen Hürden. Hier sieht ZenaTech großes Potenzial für seine KI-gestützten 3D-Kartierungsdienste. Das Unternehmen will Stammkundengeschäfte in Bereichen wie Bau und öffentlicher Verwaltung ausbauen und gleichzeitig die Branche durch technologische Modernisierung konsolidieren.

Wachstum durch gezielte Übernahmen

ZenaTech verfolgt dabei eine disziplinierte Roll-up-Strategie. Ziel sind etablierte Anbieter, die offen für technologische Neuerungen sind. Angesichts zahlreicher verfügbarer Übernahmekandidaten rechnet das Unternehmen mit stabilem Wachstum in den kommenden Quartalen - sowohl in den USA als auch international.

Markt mit Milliardenpotenzial

Laut Research and Markets lag der globale Markt für Vermessungs- und Kartierungsdienste 2024 bei 41,5 Milliarden US$. Bis 2030 soll er auf 53,1 Milliarden US$ wachsen. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 4,2%. Die Nachfrage nach exakten Daten für Bau, Umweltüberwachung und Ressourcenmanagement bleibt hoch. Moderne Technologien wie GPS, LiDAR, Luftbildauswertung und GIS sorgen dafür, dass Anbieter wie ZenaTech präzise und skalierbare Lösungen liefern können.

Weitere Details finden sich in ZenaTechs aktuellen 6K-Unterlagen auf der SEC-Website unter EDGAR.

-------

