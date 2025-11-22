Zürich - Für den Finma-Direktor Stefan Walter ist die die Risikolage auf dem Schweizer Finanzplatz zunehmend angespannt. Besonders besorgniserregend seien die Entwicklungen im Hypothekenmarkt, sagt er im Interview mit dem «Blick». «Die Preise stiegen weiter, und die Gefahr einer Korrektur ist entsprechend hoch», warnt der Finma-Chef weiter. Walter kritisiert vor allem, dass viele Banken ihre internen Tragbarkeitskriterien übermässig ausreizen: «Bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab