Harvest Technology erweitert globale Präsenz durch strategische Vereinbarung mit Pyxis

Exklusivvertrag über den Vertrieb von Nodestream zielt auf wachstumsstarke Sicherheits- und Energiemärkte

Harvest Technology sichert MENATISA-Expansion durch Partnerschaft mit Pyxis

Harvest Technology Group Limited (ISIN: AU0000082422) hat einen bedeutenden Schritt in seiner globalen Expansionsstrategie angekündigt: Das Unternehmen hat eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit Pyxis Controls abgeschlossen. Die Vereinbarung gewährt Pyxis exklusive Rechte zur Repräsentation, Integration und Kommerzialisierung der Nodestream-Technologie von Harvest in der Region Naher Osten, Nordafrika, Türkei, Indien und Südafrika (MENATISA).

Im Rahmen der verbindlichen Vereinbarung wird Pyxis als exklusiver Technologie-Integrationspartner in der Region fungieren und dabei auf seine technische Expertise und etablierte Marktvernetzung zurückgreifen, um die Einführung von Nodestream voranzutreiben. Zielbranchen sind nationale Sicherheit, Energie, maritime Operationen sowie staatliche Kommunikation - Sektoren mit hoher Nachfrage nach sicheren, bandbreitensparenden Streaming-Lösungen.

Erlösbeteiligung und leistungsabhängige Anreize stärken strategische Ausrichtung

Die Vereinbarung legt einen strukturierten Rahmen für Geschäftsentwicklung und Systemintegration fest. Harvest und Pyxis werden gemeinsam Markterschließungs- und Schulungsmaßnahmen durchführen, während Pyxis die lokale Integration und Kundenbetreuung übernimmt. Die aus Produktverkäufen und Integrationsprojekten generierten Erlöse werden geteilt - mit einer Bruttomargenaufteilung von 40% für Harvest und 60% für Pyxis, nach vereinbarten Abzügen und unter Einhaltung von Mindestpreisvorgaben.

Darüber hinaus erhält Pyxis leistungsabhängige Aktienoptionen an Harvest, die an definierte Umsatz- und Gewinnziele gekoppelt sind. Diese Optionen, die über fünf verschiedene Zeiträume innerhalb von fünf Jahren ausübbar sind, könnten Harvest bis zu 5 Millionen AUD an Bareinnahmen einbringen.

Unternehmensführung sieht in der Partnerschaft Wachstumsimpuls

Der Geschäftsführer von Harvest, Ilario Faenza, kommentierte: "Diese Vereinbarung mit Pyxis Controls stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserer internationalen Expansionsstrategie dar. Pyxis verfügt über tiefgehende technische Expertise und vertrauensvolle Beziehungen in den Bereichen nationale Sicherheit, Energie und Regierungssektor in MENATISA - genau die Märkte, in denen Nodestream einen unvergleichlichen Mehrwert bietet. Ihre Fähigkeit, kritische Kommunikationstechnologien zu integrieren und bereitzustellen, passt perfekt zu unserer Vision, sicheres Video- und Datenstreaming mit extrem niedriger Bandbreite zum globalen Standard zu machen."

Ergänzend sagte Adam Joseph Fasullo, CTO von Pyxis Controls: "Wir sind stolz darauf, diese Partnerschaft mit Harvest Technology Group zu formalisieren - einem Unternehmen, dessen Innovationen die Möglichkeiten in der sicheren, bandbreitenschonenden Kommunikation neu definieren. In der gesamten MENATISA-Region fordern unsere Kunden in den Bereichen nationale Sicherheit, Energie und Verwaltung robuste, echtzeitfähige Konnektivität unter den anspruchsvollsten Einsatzbedingungen. Nodestream liefert genau das - eine transformative Fähigkeit, die die Lücke zwischen Feldoperationen und Leitstellen schließt, selbst dort, wo herkömmliche Netzwerke versagen."

Regionale Nachfrage und Branchenausrichtung verleihen der Vereinbarung strategisches Gewicht

Pyxis Controls, mit Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, genießt einen starken Ruf für die Lieferung fortschrittlicher, missionskritischer Systeme zu Land, zu Wasser und in der Luft. Das Kern-Know-how des Unternehmens erstreckt sich über nationale Sicherheitslösungen, Energieinfrastruktur, maritime Kommunikation sowie die Integration staatlicher IT-Systeme.

Durch die strategische Vereinbarung wird Pyxis seine technischen Integrationsfähigkeiten und regionale Präsenz nutzen, um die Marktdurchdringung der Nodestream-Technologie zu beschleunigen. Die Vereinbarung nutzt die starke Nachfrage in der MENATISA-Region nach sicherem Video- und Datenstreaming in Echtzeit unter eingeschränkten Bandbreitenbedingungen - etwa an abgelegenen Energiestandorten, in Grenzschutzgebieten oder in maritimen Einsätzen.

Die Kombination aus Pyxis' Integrationskompetenz und der verschlüsselten, hoch-effizienten Nodestream-Technologie zielt darauf ab, entscheidende Fortschritte in der Kommunikationsinfrastruktur für sicherheitsrelevante und staatliche Anwendungen zu ermöglichen.

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

