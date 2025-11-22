Unmittelbar nach der mit Spannung erwarteten Zahlenveröffentlichung von Nvidia überschlug sich der Markt förmlich mit positiven Reaktionen; so erleichtert war man, dass der Tech-Gigant den sehr hohen Erwartungen gerecht werden konnte. Der Aktienkurs sprang an. Die Jahresendrallye schien gerettet - für Nvidia und für die Aktienmärkte. Doch bereits kurze Zeit später geriet Sand ins Getriebe. Gewinnmitnahmen setzten ein und dem Nvidia-Aktienkurs zu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
