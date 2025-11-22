Holen Sie sich die Moneycab App! Kostenlos umfassende Informationen aus Wirtschaft, Politik, Finanzen und ICT. Dazu exklusive CEO-Interviews, spezielle Dossiers (Immobilien, Forschung & Entwicklung, Nachhaltigkeit, Kultur, Lifestyle…). Besondere Themenschwerpunkte: Digitalisierung und Startups. Konfigurieren Sie die gewünschten Push-Nachrichten und bleiben Sie bei Ihren Themen stets auf dem Laufenden. Download Google Play Store Download Apple App ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.