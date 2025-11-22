Die Ionos Group hat ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien angekündigt. Der Schritt kommt in einer Phase, in der das Unternehmen stärker unter Druck steht und sich strategisch neu positionieren muss.Rückkauf als Signal an den Kapitalmarkt Am 21. Januar 2025 hat die Ionos Group mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 1.500.000 eigene Aktien über Xetra zurückzukaufen. Das entspricht rund 1,1 Prozent des Grundkapitals, das sich ...

