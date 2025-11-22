Starke Kursentwicklung: Am Freitag konnten die Aktien der Deutschen Börse zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 5,04 Prozent der Top-Performer an diesem Handelstag im DAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 218,90 Euro auf Tageshoch.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuch auf Wochensicht zeigte die Aktie eine beeindruckende Entwicklung: Mit einem Plus von 6,21 Prozent sicherte sie sich auch hier den ersten Platz, lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS