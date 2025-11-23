Die turbulente Handelswoche fand mit einem Wochenschluss oberhalb von 23.000 Punkten noch ein vergleichsweise versöhnliches Ende. Die Blicke richten sich jedoch bereits auf die anstehende Handelswoche. Und diese wird es einmal mehr in sich haben. Die Veröffentlichung einer Vielzahl von US-Daten wird erwartet. Durch den langwierigen Shutdown der US-Behörden ist einiges liegengeblieben und muss nachgeholt werden. Kurzum: Die Dichte der US-Daten ist ...

