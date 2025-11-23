EQS-Ad-hoc: Bayer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Studienergebnisse

Bayer Aktiengesellschaft: Asundexian von Bayer erreicht primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsendpunkte in zulassungsrelevanter Phase-III-Studie OCEANIC-STROKE zur Sekundärprävention von Schlaganfällen



23.11.2025 / 16:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Leverkusen / Berlin, 23. November 2025 - Bayer hat heute positive Topline-Ergebnisse aus der globalen Phase-III-Studie OCEANIC-STROKE mit dem Prüfpräparat Asundexian, einem einmal täglich oral verabreichten FXIa-Hemmer, bekannt gegeben. Die Studie erreichte ihre primären Wirksamkeits- und Sicherheitsendpunkte. Asundexian, 50 mg einmal täglich, reduzierte signifikant das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls im Vergleich zu Placebo, beide in Kombination mit Thrombozytenaggregationshemmung, bei Patienten nach einem nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall oder einer Hochrisiko-Transitorischen ischämischen Attacke (TIA). Bei Patienten, die mit Asundexian behandelt wurden, zeigte sich gegenüber Placebo, jeweils in Kombination mit Thrombozytenaggregationshemmung, kein erhöhtes Risiko für schwere ISTH-Blutungen. Bayer wird weltweit Gespräche mit Gesundheitsbehörden über Zulassungsanträge aufnehmen. Detaillierte Ergebnisse der Studie werden auf einem bevorstehenden wissenschaftlichen Kongress vorgestellt.



Die OCEANIC-STROKE-Studie untersuchte die Wirksamkeit und Sicherheit des oralen FXIa-Hemmers Asundexian, 50 mg einmal täglich, in Kombination mit Thrombozytenaggregationshemmung zur Prävention von ischämischen Schlaganfällen bei Patienten nach einem nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall oder einer Hochrisiko-Transitorischen ischämischen Attacke (TIA) im Vergleich zu Placebo mit Thrombozytenaggregationshemmung. OCEANIC-STOKE ist eine multizentrische, internationale, randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde, Parallelgruppen- und ereignisgesteuerte Studie, die über 12.300 Patienten eingeschlossen hat.



Es wird erwartet, dass Asundexian, ein direkter FXIa-Hemmer, die Bildung von Thromben, die zu einer Gefäßstenose oder -blockade führen können, reduziert, ohne eine signifikante Erhöhung schwerer Blutungen zu verursachen. Asundexian wird derzeit als potenzielle Behandlungsoption in der Thromboseprävention untersucht. Es ist ein einmal täglich oral einzunehmendes Prüfpräparat und wurde weltweit bislang von keiner Gesundheitsbehörde zur Anwendung zugelassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Website www.bayer.com/de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



Die Bayer AG ist eine Holdinggesellschaft mit weltweit operativen Tochterunternehmen. Wenn auf "Bayer" oder "das Unternehmen" referenziert wird, kann sich das - je nach Kontext - auf ein oder mehrere Tochterunternehmen beziehen.



Kontakt: Frau Kristina Pollok, Bayer AG, Investor Relations, Tel.: +49-214-30-72704, Email: kristina.pollok@bayer.com



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Kontakt für Investoren :

Bayer Investor Relations Team, Tel. +49 214 30-72704

E-Mail: ir@bayer.com

www.bayer.com/de/investoren/ir-team

23.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News