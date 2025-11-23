Die Thiogenesis-Aktie hat sich an der Börse zuletzt eher schwach entwickelt und ist mit dem Markt gen Süden gelaufen. Doch unterschätzen die Marktteilnehmer völlig die Chancen, die sich hier bieten? Unterbewertete Aktie? Thiogenesis ist eine von vielen Aktien, die von Investoren kaum beachtet werden. Doch tatsächlich könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf das kanadische Unternehmen zu werfen. Mit einer Marktkapitalisierung von 29,1 Millionen ...

