Die CanCambria-Aktie bewegt sich an der Börse zuletzt seitwärts. Dabei zeigen neue Nachrichten, dass in dem Papier noch viel mehr Potenzial stecken könnte als angenommen. Mehr Ressourcen als erwartet CanCambria erscheint inzwischen als eine wahrlich unerkannte Chance an der Börse mit viel Potenzial. Zudem sind die Aussichten für das Unternehmen besser als erwartet, wie die Veröffentlichung der neuen Ressourcendaten zeigt. Das sind die wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...