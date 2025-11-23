Marktbewegungen und WochenverlaufDer Deutsche Aktienindex (DAX, ISIN: DE0008469008) hat in der abgelaufenen Handelswoche für erhebliche Unsicherheit bei den Anlegerinnen und Anlegern gesorgt. Im Wochenverlauf musste der DAX einen deutlichen Rückgang von über drei Prozent hinnehmen und schloss das Wochenende bei 23.092 Punkten ab. Das Wochenhoch wurde bereits am Montag mit 23.928 Punkten verzeichnet, während das Wochentief am Freitag kurz nach Eröffnung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.