Börsencrashs kommen häufig vor. Alle paar Jahre kracht der Aktienmarkt schlagartig nach unten. Jetzt wird wieder angesichts des KI-Booms vor der Gefahr eines schnellen Kursrutschs gewarnt. Ob es dazu kommen wird, keine Ahnung. Es ist aber gut möglich. Der KI-Boom erinnert an die Eisenbahn-Euphorie, die 1873 implodierte, als die Indianer die Expansion der Gleise nach Westen stoppten. Es folgte eine Finanzpanik, in der 5.000 Banken pleite gingen und ...

