© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa - dpa-BildfunkGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Q3-Umsatz 07:00 Uhr, Niederlande: Prosus, Halbjahreszahlen 11:00 Uhr, Deutschland: Borussia Dortmund, Hauptversammlung 11:00 Uhr, Schweden: Alfa Laval, Capital Markets Day USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen
