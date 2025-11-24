Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Personalie

Markus Schifferle wird neuer CFO der LLB-Gruppe



24.11.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Vaduz, 24. November 2025. Der Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB) ernennt Markus Schifferle zum neuen Group Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Gruppenleitung der LLB-Gruppe. Die Nachbesetzung erfolgt im Zuge der Ernennung des bisherigen Group CFO Christoph Reich zum Group CEO im September 2025. Markus Schifferle verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bankenwesen. Seit 2011 ist er innerhalb der LLB-Gruppe in verschiedenen Funktionen tätig. Zuletzt verantwortete er als Leiter Group Finance & Risk zentrale Aufgaben im Bereich Finanzen und Risikomanagement. Dabei hat er sowohl seine operative als auch strategische Stärke unter Beweis gestellt.



«Mit seiner Erfahrung, seinem Fachwissen und seinem Engagement ist Markus Schifferle die ideale Nachbesetzung für die Position des Group CFO. Er steht für ein modernes, verantwortungsbewusstes und strategisch ausgerichtetes Finanz- und Risikomanagement», kommentiert Georg Wohlwend, Verwaltungsratspräsident der LLB-Gruppe, die Ernennung.



Markus Schifferle betont: «Ich danke dem Verwaltungsrat für das Vertrauen und freue mich sehr darauf, die Verantwortung als Group CFO zu übernehmen. In einem herausfordernden Umfeld sind klare finanzielle Prioritäten und ein effizientes und effektives Risikomanagement entscheidend. Denn sie sind die Grundlage für unsere Sicherheit und Stabilität wie auch für die erfolgreiche Umsetzung unserer strategischen Ziele.»



Neben seiner operativen Rolle ist Markus Schifferle in mehreren Gremien der LLB-Gruppe tätig, etwa als Vorsitzender des Verwaltungsrats verschiedener LLB-Gruppengesellschaften sowie des Stiftungsrates der Personalvorsorgestiftung der LLB.



Group CEO Christoph Reich verweist darauf, dass mit Markus Schifferle ein ausgewiesener Leistungsträger mit tiefem Unternehmens- und Sachverständnis die verantwortungsvolle Position des Group CFO übernimmt: «Mit Markus Schifferle setzen wir auf eine Führungspersönlichkeit, die die LLB-Gruppe und unser Geschäft in allen Details kennt und strategische wie operative Exzellenz vereint. Er hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er anspruchsvolle Projekte erfolgreich umsetzen und Veränderungsprozesse massgeblich vorantreiben kann. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit - in neuer Konstellation.»



Die Ernennung von Markus Schifferle erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der FMA Liechtenstein.



Damit ist die Gruppenleitung der LLB-Gruppe wieder vollständig. Sie setzt sich zusammen aus: Christoph Reich (Group CEO), Natalie Flatz (Leiterin Division International Wealth Management), Michael Hartmann (Leiter Division Privat- und Firmenkunden) Patrick Fürer (Group CDO) und Markus Schifferle (Group CFO).



Foto und Curriculum Vitae von Markus Schifferle stehen unter folgendem Link zum Download bereit: llb.li

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'353 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 30. Juni 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 117.2 Mia.

Liechtensteinische Landesbank AG

Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications

Telefon +423 236 82 09 | communications@llb.li | llb.li

