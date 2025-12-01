Uznach - Ab heute ist die LLB Schweiz am neuen Standort an der Bahnhofstrasse 74 in Zürich präsent. Mit dem Umzug ins denkmalgeschützte Modissa-Gebäude bekräftigt die Bank ihre langfristige Präsenz am Finanzplatz Zürich und ihre Ausrichtung auf Kundennähe und Qualität. Das Modissa-Gebäude ist ein architektonisches Wahrzeichen der 1970er-Jahre und prägte jahrzehntelang die Zürcher Bahnhofstrasse als renommiertes Modehaus. Nach einem umfassenden Umbau ...

