LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 160 auf 162 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ende Januar anstehenden Zahlen des Textilkonzerns für das Schlussquartal 2025 dürften einen sich aufbauenden Rückenwind für die Profitabilität belegen, schrieb Matthew Clements in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Das spiegelten die Konsensschätzungen aber schon wider./rob/gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: SE0000106270

