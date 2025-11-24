LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Bei einer Informationsveranstaltung des Konsumgüterkonzerns für Analysten zum Börsengang des Eiscreme-Geschäfts habe sich der Finanzchef zuversichtlich gezeigt, dass diese 2026 das angestrebte organische Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent erreichen werde, schrieb Warren Ackerman in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78





© 2025 dpa-AFX-Analyser