Branchenveteran Pistoia wird Kooperationen mit Wirtschaft und Forschung vorantreiben, während IonQ seine Investitionen in Italiens Quanten-Zukunft verstärkt

IonQ (NYSE: IONQ), das weltweit führende Quantenunternehmen, gab heute die Ernennung von Dr. Marco Pistoia, Ph.D., zum Chief Executive Officer von IonQ Italia S.r.l., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, bekannt. Dr. Pistoia wird die strategischen Initiativen von IonQ in Italien leiten und dabei auf der Dynamik des Unternehmens als weltweit einzigem Full-Stack-Anbieter von Quantenplattformen in den Bereichen Quantencomputing, Quantennetzwerke, Quantensensorik und Quantensicherheit aufbauen.

IonQ Italia wird dazu beitragen, Italien als dynamisches Kraftzentrum in der globalen Quantenlandschaft aufzustellen. Dr. Pistoia und sein Team werden sich darauf konzentrieren, den Zugang zu IonQs fortschrittlichen Quantensystemen für italienische Unternehmen, Forschungseinrichtungen und staatliche Partner auszuweiten. Das Team wird damit betraut sein, Innovationen in der Entwicklung von Quantenanwendungen für wichtige Sektoren wie Finanzwesen, Energie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Pharmazeutik und moderne Fertigung voranzutreiben.

"Italien ist eine strategische Säule in der globalen Plattformstrategie von IonQ, und die Ernennung von Dr. Pistoia spiegelt unser unerschütterliches Engagement wider, das Land als europäischen Innovationsführer im Bereich der Quantentechnologie aufzustellen", sagte Niccolò de Masi, Chairman und CEO von IonQ. "Unter der visionären Führung von Dr. Pistoia wird IonQ die Einführung von Quantentechnologien beschleunigen, die die industrielle Wettbewerbsfähigkeit fördern, die nationale Sicherheit stärken und Italien an die Spitze der weltweiten Quanten-Renaissance stellen."

IonQ verzeichnet im Zuge seiner globalen Expansion eine steigende Nachfrage nach seinen Quantensystemen sowohl für kommerzielle als auch für nationale Infrastrukturanwendungen. IonQ Italia wird dieses Wachstum beflügeln, indem es die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie wirkungsvolle Innovationsbemühungen im Einklang mit nationalen und EU-Quantenstrategien unterstützt.

"Ich fühle mich geehrt, an der Gestaltung von Italiens Quantenzukunft mithilfe der zukunftsweisenden Technologien von IonQ mitzuwirken", sagte Dr. Marco Pistoia. "Angesichts der erstklassigen Hardware von IonQ und einem rapide wachsenden globalen Partner-Ökosystem stehen wir vor einer historischen Chance, Italien an die Spitze der Quantenrevolution zu stellen und die Industrie, Wissenschaft sowie nationale Innovation zu transformieren. Neben der Förderung von Quantencomputing und der Erweiterung von Anwendungen bin ich bestrebt, das gesamte Spektrum der Quantenlösungen von IonQ in Italien einzuführen, einschließlich Quantennetzwerke, Quantensicherheit und Quantensensorik um so das Fundament für eine sicherere, intelligentere und technologisch souveräne Zukunft zu legen."

Dr. Pistoia untersteht de Masi und leitet weiterhin die globale Special Projects-Gruppe von IonQ, die sich mit fortschrittlichen Quanteninitiativen befasst, darunter Quantenfinanzsysteme, quantensichere Kommunikation sowie die Integration von Quantenschlüsselverteilung und Post-Quanten-Kryptografie mit neuen Satelliten- und Netzwerktechnologien.

Bevor Dr. Pistoia zu IonQ kam, war er als Head of Global Technology Applied Research bei JPMorgan Chase in New York tätig, wo er die Initiativen des Unternehmens in den Bereichen Quantencomputing und Sicherheit leitete. Zuvor verbrachte er über zwei Jahrzehnte am Thomas J. Watson Research Center von IBM, wo er zum Distinguished Research Staff Member, Master Inventor und Head of Quantum Algorithms and Applications ernannt wurde. Dr. Pistoia besitzt ein Ph.D. in Mathematik von der New York University, ist Autor von mehr als 200 wissenschaftlichen Publikationen und hält über 650 Patente. Im Jahr 2022 wurde er vom US-Patent- und Markenamt als einer der 250 besten amerikanischen Erfinder aller Zeiten ausgezeichnet.

Über IonQ

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] ist das weltweit führende Quantenunternehmen, das Lösungen für die komplexesten Probleme der Welt anbietet. Die neueste Generation der Quantencomputer von IonQ, IonQ Forte und IonQ Forte Enterprise, sind die aktuellsten hochmodernen Systeme, die Kunden und Partnern wie Amazon Web Services, AstraZeneca und NVIDIA dabei unterstützen, eine 20-fache Leistungssteigerung zu erzielen. Das Unternehmen erreichte eine Zwei-Qubit-Gattertreue von 99,99 und stellte damit im Jahr 2025 einen Weltrekord in der Quantencomputerleistung auf.

Das Unternehmen treibt seine Technologie-Roadmap immer schneller voran und möchte bis 2030 die weltweit leistungsstärksten Quantencomputer mit 2 Millionen Qubits auf den Markt bringen, um Innovationen in den Bereichen Arzneimittelforschung, Materialwissenschaften, Finanzmodellierung, Logistik, Cybersicherheit und Verteidigung zu beschleunigen. Durch seine Fortschritte im Bereich der Quantennetzwerke nimmt IonQ zudem eine führende Rolle beim Aufbau des Quanteninternets ein.

IonQ unterhält Niederlassungen in Maryland, Washington, Kalifornien, Colorado, Massachusetts, Tennessee, Großbritannien, Toronto, Südkorea, Schweden und der Schweiz. Die innovative Technologie und das rasante Wachstum des Unternehmens wurden in den Listen "Fortune Future 50", "Newsweek's 2025 Excellence Index 1000" und "Forbes' 2025 Most Successful Mid-Cap Companies" gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputer zugänglicher und wirkungsvoller als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von IonQ

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung zukunftsgerichteter Formulierungen zu erkennen. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Begriffe wie "beschleunigen", "beschleunigend", "zugänglich", "Fortschritte", "wirkungsvoll", "beabsichtigt", "Position" sowie andere ähnliche Ausdrücke, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen umfassen jene, die sich auf IonQs Hybrid-Computing sowie Quantum- und Netzwerkfunktionen und -pläne beziehen; die zukünftigen Auswirkungen der Angebote von IonQ; sowie die Skalierbarkeit, Genauigkeit, Effizienz, Realisierbarkeit, Zugänglichkeit, Wirksamkeit, Bedeutung, Zuverlässigkeit, Leistung, Geschwindigkeit, Auswirkungen, Praktikabilität, Machbarkeit und Marktreife der Angebote von IonQ. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Prognosen, Projektionen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass tatsächliche zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Veränderungen in den wettbewerbsintensiven Branchen, in denen IonQ tätig ist, einschließlich der Entwicklung konkurrierender Technologien; die Fähigkeit von IonQ, mit seinen Angeboten einen Mehrwert zu liefern, und die Fähigkeit der Kunden, einen Mehrwert daraus zu generieren; die Fähigkeit von IonQ, seine Geschäftspläne, Prognosen, Roadmaps und andere Erwartungen umzusetzen, Partnerschaften und Chancen zu erkennen und zu realisieren sowie neue und bestehende Kunden einzubinden; die Fähigkeit von IonQ, effektiv in neue Märkte einzutreten; und die Fähigkeit von IonQ, Dienstleistungen und Produkte innerhalb der derzeit erwarteten Zeitrahmen zu liefern. Sie sollten die vorgenannten Faktoren sowie die anderen Risiken und Unsicherheiten, die in den Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden, sorgfältig berücksichtigen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die im Abschnitt "Risk Factors" in den Unterlagen von IonQ bei der U.S. Securities and Exchange Commission beschrieben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K und die Berichte auf Formblatt 10-Q. Diese Unterlagen benennen und erörtern weitere wichtige Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und IonQ übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, weder aufgrund neuer Informationen noch zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände. IonQ übernimmt keinerlei Gewähr dafür, dass das Unternehmen seine Erwartungen erfüllen wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

