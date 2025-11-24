Der DAX bleibt im Abwärtsstrudel gefangen. In der abgelaufenen Handelswoche büßte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich fast 800 Punkte ein und schloss -3,29% tiefer mit 23.091 Punkten. Die höchsten Verluste gab es bei Infineon und Rheinmetall, die Aktie der Deutschen Börse war bester DAX-Wert. Müssen sich Anleger auf weitere Korrekturen einstellen? Nvidia-Zahlen verpuffen Der Index startete bereits mit deutlichen Verlusten in die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de