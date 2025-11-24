TOKIO (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben sich am Montag teils deutlich von ihrem jüngsten Kursrutsch erholt. Den Gewinnen in Hongkong und Australien stand indes eine recht lustlose Entwicklung an den chinesischen Festlandsbörsen sowie in Südkorea gegenüber. In Japan fand wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Beobachter verwiesen auf die zuletzt wieder sichtbar gestiegenen Erwartungen an eine US-Leitzinssenkung im Dezember. Der US-Notenbanker John Williams, der als enger Vertrauter von US-Notenbankchef Jerome Powell gilt, hatte am Freitag gesagt, er sehe Spielraum für eine kurzfristige weitere Lockerung der Geldpolitik.

Zudem gab es Medienberichte, denen zufolge der KI-Chip-Riese Nvidia doch die Erlaubnis bekommen könnte, seine heiß begehrten H200-Hochleistungschips auch in China zu verkaufen. Die Gespräche darüber mit den US-Behörden sollen sich aber noch in einem frühen Stadium befinden.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann am Montag 1,8 Prozent auf 25.663 Punkte. Damit machte er den Rückschlag vom Freitag großteils wett.

Auch in Australien konnten sich die Anleger über Gewinne freuen: Der dortige Leitindex S&P/ASX 200 schloss 1,3 Prozent fester mit 8.525 Punkten.

Dagegen ging es für den CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um weitere 0,1 Prozent auf 4.448 Punkte nach unten. In Südkorea verlor der Kospi 0,2 Prozent auf 3.846 Punkte./gl/mis

US67066G1040, JP9010C00002, 2455717, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0