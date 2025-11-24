FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Verlusten in der Vorwoche hat der deutsche Aktienmarkt am Montag einen Erholungsversuch gestartet. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 23.269 Punkte. Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es um 0,9 Prozent hoch auf 28.509 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann rund 0,7 Prozent.

Börsenexperte Andreas Lipkow sprach von einer wieder aufgeflammten Zinssenkungsphantasie in den USA. Die Marktteilnehmer setzten nach jüngsten Äußerungen des US-Notenbankmitglieds John Williams nun auf eine Zinslockerung bei der kommenden Notenbanksitzung im Dezember.

Mit 22.943 Punkten war der deutsche Leitindex am Freitag zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mai abgesackt. Selbst gute Zahlen und ein starker Quartalsausblick des KI-Konzerns Nvidia hatten die zuletzt von Zinssorgen geprägte Anlegerstimmung nur kurzzeitig wieder in die Spur gebracht./edh/mis

US67066G1040, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145